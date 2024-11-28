12強賽／千人湧入桃園英雄見面會 曾豪駒：創造歷史但不自滿

桃園市政府今晚在市府前廣場舉辦「英雄見面會」，中華隊教練團與球員齊聚一堂，與600位幸運球迷近距離互動，活動吸引近1500名熱情球迷到場支持，場面熱鬧非凡。中華隊總教練曾豪駒強調，這次見面會不僅是一場慶功宴，更象徵著新里程碑，創造歷史後不會因此自滿，期待繼續努力。

今天活動邀請教練曾豪駒、劉品辰、洪全億，球員黃子鵬、莊昕諺、林立、陳晨威、林昱珉、戴培峰參與。見面會下午4點開放領取號碼牌，拿到的民眾可以和球員「擊拳」，第一位排隊民眾早上8點就從台中來桃園排隊，除有不少學生下課衝來，也有球迷剪下報紙，製作成紀念版準備要送給球員。

桃園市長張善政致詞說，上次在同一地點舉辦直播派對與市民共同觀賽時，大家看著中華隊奪冠都感動落淚，市府承諾未來將持續支持在地棒球發展，期待更多桃園子弟能加入中華隊陣容，「桃園的棒球是全台灣最棒的，台上這些桃園英雄都是世界第一。」

談到奪冠時刻，曾豪駒說，賽前與開玩笑討論冠軍盃重量，沒想到真的親手捧起獎盃，「最後一個出局數完成時，看著球員們衝向場中慶祝，那一刻腦袋是空白的，感覺很不真實」，儘管過程面臨球員傷勢和退隊等諸多挑戰，但很幸運有這麼多優秀選手願意為台灣棒球奮戰，也感謝中職會長蔡其昌大力協助。

曾豪駒說，雖然球隊創造了歷史，但不會因此自滿，未來還有更多挑戰等著他們，期待繼續努力，在世界棒壇占有一席之地，這次的英雄見面會不僅是一場慶功宴，更象徵著台灣棒球發展的新里程碑。

「我是隊裡最小的，個性也比較害羞」，林昱珉受訪時說，他特別感謝學長們的照顧，讓他能放鬆心情，他也透露接到通知要擔任冠軍戰先發時，是懷著放手一搏的心態上場，完全沒有緊張感。

林立則強調，中華隊的成功在於團隊合作，「中華隊沒有說一定要有誰，也沒說有誰就不行」，這份成就來自每位球員的共同努力，每一場比賽都是關鍵。

他也分享，要把領先守下來的壓力比較大，真的拿下冠軍後，壓力釋放的瞬間很感動，「就是小時候夢想成真，為台灣拿下冠軍的感覺」，這次比賽證明了自己的實力，也成為未來持續進步的動力。 桃園市政府今晚在市府前廣場舉辦「英雄見面會」，開放球員與600位球迷擊拳。記者朱冠諭／攝影 桃園市政府今晚在市府前廣場舉辦「英雄見面會」，邀請戴培峰（中）現身。記者朱冠諭／攝影 桃園市政府今晚在市府前廣場舉辦「英雄見面會」，邀請林立（中）參與。記者朱冠諭／攝影 桃園市政府今晚在市府前廣場舉辦「英雄見面會」，活動吸引近1500名熱情球迷到場支持。記者朱冠諭／攝影 桃園市政府今晚在市府前廣場舉辦「英雄見面會」，市長張善政贈送「AI生成畫像」給各位球員。記者朱冠諭／攝影

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