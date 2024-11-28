12強賽／林家正也有對象？鄭宗哲曬圖宣布：要跟我結婚了

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪下冠軍。總統賴清德前天接見隊職員時喊話，想結婚和生小孩的球員直接行動，沒想到繼郭俊麟向隊友陳冠宇「下跪」求婚，連林家正都有對象。

賴清德在致詞中提到，據國光獎章政府會給每位英雄700萬元，既然得到冠軍和國家獎金，猶豫結婚和生小孩的人可以直接行動。郭俊麟也一馬當先「玩梗」，向隊友兼好友下跪求婚，讓球迷們看得非常開心。

經典賽國手鄭宗哲雖無緣參加12強，但他今天立刻跟上時事梗，在IG無預警貼出林家正認真簽名的照片並炫耀，「各位家政婦（林家正球迷），家正要跟我結婚了！」

貼文被轉發至各大網路社群，網友們紛紛表示，「笑死這些人很會」、「台灣棒球第二對同婚球員」、「兩個很配很棒」、「棒球不愧是有基情的運動」、「寫錯格了啦！那是證人格子內」。

事實上，鄭宗哲去年披上經典賽與杭州亞運國家隊戰袍，因被大聯盟海盜隊放進40人名單中，而未能參與本屆12強賽，但他已表態願意參加明年的經典賽資格賽。去年10月他曾在日本迪士尼向女友求婚成功，獲得廣大球迷祝福。

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