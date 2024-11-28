12強賽／林凱威歡迎會 鍾東錦打趣：不能老是靠美女招苗栗女婿

中華隊贏得世界棒球12強賽冠軍，擔任「終結者」的投手林凱威與妻子設籍在頭份市，是標準的「苗栗女婿」， 縣府上午安排盛大的英雄歡迎會；縣長鍾東錦不忘打趣要縣內的球員和選手「自立自強」，不能老是靠苗栗的美女招女婿來打出成績，讓台下不少人會心而笑。

鍾東錦除了讚揚林凱威的表現，會中致詞特別提到，他從媒體報導得知中華隊在贏得冠軍後，日本主辦單位提供冠軍的香檳並未打開，他很認同中華隊總教練的作法，雖然這些香檳日本方面認為「穩贏」，原以為會由日本隊來打開，不料卻輸了球，中華隊在會場不開香檳的作法十分「厚道」。

鍾東錦說，中華隊的作法展現台灣人做人處事的風格，回到台灣由總統、副總統接見後才開始慶祝，中華隊獲得冠軍不但讓國人歡欣鼓舞，為台灣帶來榮耀，更展現台灣人非常好的格調、骨氣及做人處事的道理。

桌球國手陳建安2013年與莊智淵贏得世界桌球錦標賽男子雙打冠軍，為台灣桌球寫下新頁，陳建安的妻子鍾捷安是苗栗竹南人，陳建安是新竹湖口人，但當年也入籍苗栗縣，贏得世錦賽男子雙打冠軍，獲得縣府200萬元獎勵金，其中180萬元由企業贊助，縣府依規定撥發20萬元。

鍾東錦在林凱威的歡迎會上不忘鼓勵縣內球員要「自立自強」，不能老是由「苗栗女婿」來撐場，不少人為此話會心而笑。

苗栗縣長鍾東錦在林凱威歡迎會上互換簽名球。記者胡蓬生／攝影 林凱威與妻子設籍頭份市，是標準的「苗栗女婿」。記者胡蓬生／攝影

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