12強賽／逾百球迷爭睹英雄風采 張善政宣布：林昱珉也要來了

桃園市政府今晚在市府前廣場將舉辦「英雄見面會」，不到下午2點已有上百位球迷到場等待領取號碼牌，爭取和球員近距離接觸的機會。市長張善政稍早也宣布，在金牌戰封鎖日本隊的林昱珉確定會現身，讓球迷們相當興奮。

「桃猿英雄見面會」今晚5時30分至7時30分將於市府前廣場舉辦，活動規畫慶祝儀式、英雄訪問及擊拳會等，下午4時現場開放領取號碼牌，限量提供600位民眾有機會與中華隊成員們近距離擊拳接觸，一睹台灣英雄的王者榮耀。

今天活動早上8時就有粉絲到場，下午3時左右現場有逾百位粉絲排隊。早上10時到場的田先生已是棒球活動常客，連市長張善政都覺得面熟。今年23歲的他看棒球已超過十年，他笑說聽到市長宣布活動後，立即決定要來，能夠近距離接觸球員還可以擊掌，機會相當難得，職棒近年成長許多，希望可以用行動支持球員。

嚴小姐今天特地請假前來，她說每位球員都非常棒，特別想來看戴培峰，以前見面會都是簽球比較多，這次能擊掌很興奮。今天想來參加是因為想對球員說「謝謝」和「加油」，他們是台灣的驕傲，幫台灣拿下世界冠軍，前幾天遺憾無法到東京巨蛋應援，今天一定要來說謝謝。說到一半她還感動到哽咽。

今天活動除了原定樂天桃猿教練曾豪駒、劉品辰、洪全億，球員黃子鵬、莊昕諺、林立、陳晨威等人會參與，張善政稍早在臉書宣布，在金牌戰封鎖日本隊的「玉米」林昱珉也要來了，提醒球迷們，若想要近距離與選手們互動，記得下午4時到府前廣場領取號碼牌，大家一起來分享榮耀，為世界冠軍中華隊歡呼。

桃園市政府今晚在市府前廣場將舉辦「英雄見面會」，不到下午2點已有上百位球迷到場等待領取號碼牌。記者朱冠諭／攝影 桃園市政府今晚在市府前廣場將舉辦「英雄見面會」，球迷田先生已是棒球活動常客，連市長張善政都覺得面熟。記者朱冠諭／攝影 桃園市政府今晚在市府前廣場將舉辦「英雄見面會」，不到下午2點已有上百位球迷到場等待領取號碼牌。記者朱冠諭／攝影

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