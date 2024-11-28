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12強賽／林昱珉手臂刺青引台日球迷注意 再刺左腿「浮世繪」
中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本隊奪冠，先發投手林昱珉不只好表現受關注，手臂上刺青更引發台日網友熱議。林昱珉的刺青師傅彫育昨天在社群媒體分享，林昱珉回國後又到店裡完成左腿刺青。
林昱珉在場上表現相當亮眼，但卻有部分民眾對他身上的刺青有意見，還說他有嚼檳榔，甚至給他貼上「8+9」標籤。林昱珉媽媽澄清兒子並沒有嚼檳榔習慣，也不是網路說的8+9，也有許多球迷認為，林昱珉這麼認真練球，怎麼能說是8+9。
至於嘴巴為何「紅紅的」，棒球界相關人士指出，很多投手會嚼菸草緩解壓力，菸草內的尼古丁也能保持清醒和集中注意力，確實會嘴巴紅，但絕對不是嚼檳榔。
另外，林昱珉的刺青師傅彫育昨晚發IG限動，分享自己幫林昱珉完成左腿「浮世繪」刺青照，他還透露，「一連刺了6小時，勇！」
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