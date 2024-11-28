12強賽／500元鈔換12強英雄？ 現任「C位小將」林志祥：難過但值得

中華隊睽違32年，首度在國際三大賽事（奧運、12強和經典賽）的世界12強棒球錦標賽奪冠，讓全台灣人民感到與有榮焉，傳出賴清德總統考慮將500元鈔票上的「南王國小少棒隊」改成本屆「台灣棒球英雄」以茲紀念。

對此，站在500元鈔票C位、當年曾擔任南王國小的少棒男孩林志祥，出面回應認為改版500元鈔票上的圖案具有正面意義。林也是前統一獅球員，於2010至2017年期間效力於統一獅，與「台灣隊長」陳傑憲是前隊友。

根據《東森新聞》報導，林志祥坦言，如果500元鈔票改版，心情上當然不免難過，因為畢竟這是走了20幾年路程，但「如果真的換成他們，我覺得應該是值得啦，因為他們寫下自己的時代」。

林志祥也認為，這次中華隊的表現超越以前水準滿多的，因為以國際賽來講，陳傑憲打擊率到6成多，「真的是滿厲害的選手」。

台東縣南王國小少棒隊26年前遠征美國，連兩年稱霸世界少棒冠軍，林志祥是照片中當年的少棒成員捕手，本來他站在照片的右手邊，但在500元鈔票上，被改放在C位，這張照片則是已退休聯合報攝影記者鍾豐榮現場捕捉到的經典畫面。

前統一獅隊二壘手林志祥。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

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