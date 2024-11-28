12強賽／林昱珉先「當兵」再返美打拼 父老友：明年有望上大聯盟

中華隊在本屆世界12強棒球賽擊敗日本奪冠，效力亞利桑那響尾蛇隊3A的左投林昱珉動向備受關注。前立委賴坤成與林昱珉父親是多年好友，他近日發文透露林昱珉將先當兵，隨後才會返回亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）繼續打拼。

賴坤成近日發文提到，他與林昱珉父親相識超過30年，看著林昱珉長大、一路追尋棒球夢，從台東縣新生國小到新北市穀保家商，林昱珉在U12、U15、U18等國際賽都是國家隊主力，青棒時代就受許多美日職棒球探注意，高中畢業後在經紀公司牽線下，以60萬美元與響尾蛇隊簽約。

賴坤成指出，2022年3月林昱珉剛滿18歲就隻身前往鳳凰城，在響尾蛇隊農場磨練2年多，已升至3A，這次代表國家隊不到21歲是陣中最年輕，且擔任王牌先發投手，實屬罕見。

林昱珉下一步動向備受球迷關注，賴坤成透露林昱珉回來台灣後會先當12天兵，之後就要返回鳳凰城，「慶幸的是他已被列為春訓選手，如果表現穩健，有機會在明年就站上大聯盟舞台，拭目以待。」

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