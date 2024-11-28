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12強賽／它感慨「看到科學的盡頭」 Josh急喊：不准給我放棄啊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中華隊在世界棒球12強賽奪冠，身為反指標的棒球網紅「台南Josh」反串為日本加油，網友紛紛留言感謝。 法新社
中華隊在世界棒球12強賽奪冠，身為反指標的棒球網紅「台南Josh」反串為日本加油，網友紛紛留言感謝。 法新社

中華隊世界棒球12強賽奪冠，身為反指標的棒球網紅「台南Josh」反串為日本加油，網友紛紛湧入他的社群平台留言致意「感謝發功」、「奪冠的重要拼圖，感謝玄學加持」。有趣的是，國立科學工藝博物館也留言「看到科學的盡頭」，讓Josh急喊「這什麼啦，誰都可以放棄科學，你們不准給我放棄啊」，東海大學應用物理系也在臉書粉專發文，「振作一點啊，你放棄我們怎麼辦？」

由於台灣科技產業或各行各業有著「綠乖乖」迷信，甚至外媒也報導過這現象，曾有網友分析，「科學的盡頭是玄學」。

國立科學工藝博物館感慨「看到科學的盡頭」，讓「台南Josh」急喊「這什麼啦，誰都可以放棄科學，你們不准給我放棄啊」，東海大學應用物理系也在臉書粉專發文，「振作一點啊，你放棄我們怎麼辦？」圖／取自東海大學應用物理系臉書粉專
國立科學工藝博物館感慨「看到科學的盡頭」，讓「台南Josh」急喊「這什麼啦，誰都可以放棄科學，你們不准給我放棄啊」，東海大學應用物理系也在臉書粉專發文，「振作一點啊，你放棄我們怎麼辦？」圖／取自東海大學應用物理系臉書粉專

對於東海大學應用物理系的喊話，「國家實驗研究院」卻留言，「應該不衝突啦，會用乖乖的都懂」。東海大學應用物理系回以，「那以後用您家的貴重儀器的費用可以用乖乖代替嗎？一包的「法力價值」算你台幣1萬就好」。

其他網友表示，「把科學，玄學，神學，鍊金術都摻在一起，變成乖乖」、「科學的盡頭是玄學，玄學被發現的部分叫科學」、「不要迷信科學」、「科學在玄學面前終於放棄掙扎了」、「可以開應用咒術系嗎」、「科學的盡頭是玄學，東方神秘力量」。

世界棒球12強 中華隊 台南Josh

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