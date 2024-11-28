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12強賽／中華隊拒東蛋慶祝獲日本球迷讚 1000支香檳去向曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊。特派記者許正宏／東京攝影

中華隊在世界12強棒球賽冠軍戰以4：0完封地主日本隊，奪下隊史3大賽首冠。當時主辦方已準備好1000支香檳，讓冠軍隊在球場內慶祝，但中華隊總教練曾豪駒以「這是日本職棒球場」為由婉拒，獲日本球迷稱讚，如今這1000支香檳去向也終於曝光。

中華隊奪冠當下球員和球迷們都感動不已，但卻沒見到球員們享受「香檳浴」。對此曾豪駒解釋，「這是日本職棒的場地，奪冠當然可以慶祝，但我們希望把這份喜悅帶回台灣再慶祝。」

曾豪駒這席話被多家日本媒體轉發，日本網友們紛紛稱讚台灣，「台灣國民真了不起，讓人感受到對日本的尊重」、「這是一場充滿運動家精神的比賽」、「如果是台灣贏，感覺沒關係」。

中華隊沒有在東京巨蛋開香檳慶祝，不過這些香檳去處仍曝光，據《三立新聞網》報導，中華隊將其中100瓶帶走後，在慶功宴暢飲，最終沒喝完，但部分選手將剩餘香檳帶回飯店房間繼續慶祝。

世界棒球12強

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