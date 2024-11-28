12強賽／遊行獲球迷歡呼 「最強銀行員」吳昇峰感謝還記得他

世界12強棒球賽中華隊擊敗日本隊奪冠，「最強銀行員」吳昇峰本屆擔任情蒐人員，在奪冠遊行中獲球迷熱情歡呼，他也發文感謝在場上打拼的球員和記得他的球迷。

現年37歲的吳昇峰目前效力甲組成棒隊合作金庫，2018年雅加達亞運他面對韓國職棒全明星隊，主投5局只失1分，一戰成名，也被球迷封為「最強銀行員」。

2019年第2屆世界12強棒球賽吳昇峰再度披上國家隊戰袍，他複賽在東京巨蛋面對強敵美國隊，前6局封鎖對手打線，但第7局被擊出逆轉2分砲而留下遺憾，中華隊該屆最終以第5名作收。

本屆12強吳昇峰加入後勤情蒐團隊，冠軍遊行當天他感慨發文，「2019年12強因故沒參加遊行，2024年卻以不同身份參加。光陰似箭催人老，光影如梭趕少年呀！不管哪個位置，都會努力做好自己該做的事、盡好自己該盡的責任。這個信念是不會隨著時光改變！恭喜中華隊！如我所預期的好！台灣棒球的未來，由你們接棒主導了！」

遊行當下有許多熱情球迷呼喊他的名字，吳昇峰對此相當感激，「謝謝場上辛苦的中華英雄們，為台灣拿下這難得的12強冠軍獎盃。也才讓我有機會在5年後，再被大家記起，更是謝謝昨日遊行時，兩旁參與的球迷熱情呼喊我名字。以為褪下光環，隱身幕後，應該不多的球迷會叫得出我來了說，真的讓站在車上的我感動不已，謝謝你們，每個呼喊我的你們！讓我更有動力，繼續堅持走在這條路上！」

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