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12強賽／WBSC公布最新世界排名 中華隊獨居第2緊咬日本

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
WBSC今天公布最新世界排名，日本仍是世界第1，中華隊獨居第2 截圖自WBSC官方X
WBSC今天公布最新世界排名，日本仍是世界第1，中華隊獨居第2 截圖自WBSC官方X

世界12強棒球賽落幕，世界棒壘球總會（WBSC）今天公布最新世界排名，日本仍是世界第1，中華隊獨居第2，在12強賽首輪出局的南韓排名第6。

日本目前積分6866分穩居龍頭，中華隊5498分居次，委內瑞拉4846分排名第3，也是隊史最佳名次，第4到12名依序是墨西哥、美國、南韓、荷蘭、巴拿馬、波多黎各、古巴、多明尼加、澳洲。

中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，積分大進補。 聯合報系資料照
中華隊奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，積分大進補。 聯合報系資料照

中華隊、墨西哥原本並列世界第2，經過12強賽後，中華隊排名不變，墨西哥退到第4，委內瑞拉首度躋身世界前三位。

中華隊在世界12強賽冠軍賽擊敗日本，兩隊積分差距從1638分縮小到1368分；中華隊今年拿到2135分，僅次於日本2449分，委內瑞拉在12強賽排名第4，創下隊史最佳成績，世界排名也從第5升至第3。

WBSC指出，2025年進入前12名的競爭將會更加激烈，哥倫比亞目前世界排名13，積分只差澳洲35分，第14名義大利落後262分，第15名捷克落後446分。

世界棒球12強

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