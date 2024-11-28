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12強賽／陳傑憲「英雄印記」引萬人心疼！球迷：看見打擊王背後血淚

聯合新聞網／ 綜合報導
「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，中華隊隊長陳傑憲（右）與隊員林家正（左）在吉普車上向球迷揮舞國旗致意。記者杜建重／攝影
「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，中華隊隊長陳傑憲（右）與隊員林家正（左）在吉普車上向球迷揮舞國旗致意。記者杜建重／攝影

2024年世界12強棒球賽中華隊奪冠，代表隊成員返台後出席「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行，有網友意外拍到台灣隊長陳傑憲在遊行列車上，高舉雙手和群眾打招呼時露出手掌中超級厚的繭令人心疼，內心感動至極，認為這群世界冠軍實至名歸。

網友在社群媒體Threads（脆）上po出照片，陳傑憲與林家正在冠軍遊行列車上，開心與民眾互動，陳傑憲更大動作張開雙臂，身體微往後仰，露出他的招牌帥氣笑容。

然而網友卻發現他手中明顯的繭，「陳傑憲手上的繭也太厚了吧，12強比賽能有6成25的打擊率，背後的辛酸血淚一定不是一般人能體會的…」。事實上，陳傑憲在本屆12強累積24打數15安，有2轟6分打點，打擊率6成25，奪下打擊王大獎。

貼文一出，至今已逾3萬人按讚，直呼「這真的只有Respect」、「打擊率比籃球選手命中率還高」、「成功背後的努力真的很多很多很多」、「曾經在台南球場跟傑憲還有其他球員擊掌過，感覺到傑憲手上的繭比其他人的更厚更粗糙」、「之前有次賽後還拍到他那個繭的地方有血，運動員真的都很辛苦」。

「三分炮的背後不知道有幾萬次的揮擊練習」、「這就是優秀且自律的運動員的證明，正因非常努力，才能看起來毫不費力」、「四爺我的英雄」、「天啊，果然是台上一分鐘台下十年功」、「原po觀察真入微，這樣就更明白傑憲的努力與付出」、「英雄印記」、「這個細節好感動」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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世界棒球12強

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