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12強賽／江國豪回母校 被阿嬤一席話逼哭

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
祖孫情成就國手夢 江國豪（右一）昨回到母校東山國小，阿嬤拿出江寫給她的卡片，江頓時眼眶泛紅。記者林宛諭／攝影
祖孫情成就國手夢 江國豪（右一）昨回到母校東山國小，阿嬤拿出江寫給她的卡片，江頓時眼眶泛紅。記者林宛諭／攝影

世界十二強棒球賽中華隊奪冠，投手之一江國豪表現亮眼，昨天他回到彰化縣員林市東山國小母校，受到熱烈歡迎，江的阿嬤也到場肯定孫子「是靠自己的努力才有今天」，讓江不禁眼眶泛紅。

東山國小校長王建凱、啟蒙教練許弘欣昨率東山棒球隊的學弟們迎接學長。江國豪回憶，小時候都是在操場ＰＵ跑道和籃球場訓練，褲子膝蓋處常磨破，會請阿嬤幫他補破褲。

江國豪也曾想放棄，但阿嬤會鼓勵他「既然選擇了，就不要輕易放棄」，阿嬤會煮他喜歡吃的，讓他心情好一點，還怕他長不胖，會送雞湯到學校給他喝。他也鼓勵棒球隊學弟們「遇到困難和挫折時不要輕言放棄，要繼續加油」。

江國豪的阿嬤陳秀美昨也到場，特地帶來孫子以前寫給她的母親節卡片。阿嬤拿出卡片念出「親愛的奶奶，謝謝您，從小到大一起陪我們長大，讓我在打棒球這條路能無憂無慮」等字句，站在後方的江國豪眼眶瞬間泛淚。

啟蒙教練許弘欣說，江國豪小時候非常瘦小，但協調性和柔軟度都比一般人好，而在東山棒球隊訓練「吃苦是基本條件」；許說，他都告訴棒球隊「愛你所選擇的，也要為自己的選擇負責，不要輕言放棄，否則以前的努力就白費了」。

世界棒球12強

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