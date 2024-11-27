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12強賽／接見中華隊掀議？他指賴總統1點太自傲 「提王建民」球迷怒：傷口上灑鹽

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德總統。圖／截自總統府影片
賴清德總統。圖／截自總統府影片

中華隊在11月24日奪下世界12強棒球賽冠軍，代表隊成員返台後出席「棒球英雄，台灣尚勇」大遊行，在歡呼聲、紙花之下，風光步入總統府，由賴清德總統、蕭美琴副總統親自接見。不過在這場舉國歡騰的喜事，賴總統的一席話意外引起球迷不滿；國民黨議員也直呼，賴總統接見中華隊時大談棒球經，卻反而顯露出他的「自傲」。

賴總統在接見中華隊代表團成員時致詞，特別感謝旅外回台的球員林昱珉，同為旅外選手，賴總統期許他能像王建民一樣，在美國大聯盟站穩腳步，話鋒一轉，又提醒林昱珉：「但有一點不要跟他學習，不要受傷」。指出民眾對林昱珉期待很深，希望他可以持續在美國大聯盟發光發熱，為國爭光。

不過這番話讓球迷紛紛憶起，2008年6月，正在美國大聯盟紐約洋基隊大放異彩的王建民扭傷腳踝，這一扭成了他旅美生涯的轉捩點，後續一連串的傷勢，也讓王建民無法重回巔峰時期的身手；此刻提及王建民過往傷勢的賴總統，被PTT網友怒轟「根本是在傷口上撒鹽」，「當下聽到真的覺得…」、「莫名其妙，好像受傷是自願的一樣」、「聽到的時候滿尷尬的」、「受傷他願意的嗎？無聊當有趣真的很難笑」、「因傷衰退的大投手好野手多如牛毛，受傷也不是他們能控制的，實在不需要再特意點名老王，謝謝」、「好難笑，老王當年受傷他跟洋基最難過好嗎，直接少一個一號投手」、「不要學他受傷……大家的痛、老王的痛，他願意嗎，適合開玩笑？」

不僅如此，國民黨桃園市議員凌濤也針對賴總統的談話在臉書發文，表示中華隊獲得世界冠軍後，每一位政治人物的態度，在極為興奮的體育賽事之下就被突顯，「譬如昨天接見球員的賴清德總統」。凌濤一一指出，賴總統在致詞時數度將球員姓名念錯，而後不只提及王建民受傷，又遺漏富邦悍將的中華隊選手張奕、江國豪；捕手戴培峰則因不在現場，就未被點名讚揚。「當然口誤也許是失常，但開始點評球員就有點莫名其妙」，凌濤揪出賴清德「自傲」的關鍵，就在於「他以為（自己）在政治上的表現，讓他各方各面都成為完人」。

凌濤表示，在賴總統接待中華隊英雄的期間，指點世界冠軍林家正：「如果你的揮棒角度能夠稍微平一點，你一定是長打的好手」。又因為「老虎」投手黃子鵬向總統自曝曾夢想當隨扈，賴總統便自覺幽默，轉身向潘孟安介紹：「這是我今天的新隨扈」……以上種種皆顯示他自傲、以自己為尊的性格。凌濤直言，總統不是完人，也非樣樣專精，但顯然當上總統，賴清德已覺得自我萬能，做實外界指稱「賴神」自我感覺良好。

凌濤怒批，若稿子是幕僚撰寫，眾人可能會瞠目結舌，但更讓人擔憂的是，賴總統是不是真的自負的認為他懂球，自負到在這個台灣棒球的歷史時刻，就可以對台灣棒球進行各種點評，「從這些點評不難想像，他以賴系自賞，對別人潔癖，卻也屢屢爆發錯用呂政璋、陳世凱、洪申翰等關鍵錯誤，原來是來自他的自傲性格」。文末凌濤更進一步強調，民調下滑速度顯然還沒警醒總統，「一場接見，賴清德的性格，一覽無遺」。

世界棒球12強 中華隊 林昱珉 王建民 賴清德

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