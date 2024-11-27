聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／返台班機王建民、彭政閔搭經濟艙讓球員坐商務艙 乘客直擊超感動
世界棒球12強賽，中華隊在日本東京奪下冠軍，為台灣爭光，於25日返台班機上有同機乘客見到教練團成員高國輝、林岳平、彭政閔及王建民四人，以及中華職棒會長蔡其昌均坐在豪經艙，這名乘客「show4653」特別在Threads上傳照片，並說了「蔡其昌會長和恰恰/王建民教練們坐經濟艙 !!!讓選手們坐商務艙。你能不感動嘛！！」
中華隊奪冠，教練團是幕後功臣，除了教頭曾豪駒外，教練團成員王建民、彭政閔、林岳平、高國輝個個均是在台灣棒球有相當成就知名人物，由於商務艙有限，因此這些教練團成員均坐在白金豪經艙，讓更多的球員去搭商務艙。
對此則發文，網友也紛紛留言感動，有人說，「王建民坐我豪經艙真的很辛苦，193公分擠在那、「豪經艙就是經濟艙，位子也沒比較大，椅子看起來高級一點罷了。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言