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12強賽／返台班機王建民、彭政閔搭經濟艙讓球員坐商務艙 乘客直擊超感動

聯合新聞網／ 綜合報導
投手教練王建民。記者林俊良／攝影
投手教練王建民。記者林俊良／攝影

世界棒球12強賽，中華隊在日本東京奪下冠軍，為台灣爭光，於25日返台班機上有同機乘客見到教練團成員高國輝、林岳平、彭政閔及王建民四人，以及中華職棒會長蔡其昌均坐在豪經艙，這名乘客「show4653」特別在Threads上傳照片，並說了「蔡其昌會長和恰恰/王建民教練們坐經濟艙 !!!讓選手們坐商務艙。你能不感動嘛！！」

中華隊奪冠，教練團是幕後功臣，除了教頭曾豪駒外，教練團成員王建民、彭政閔、林岳平、高國輝個個均是在台灣棒球有相當成就知名人物，由於商務艙有限，因此這些教練團成員均坐在白金豪經艙，讓更多的球員去搭商務艙。

對此則發文，網友也紛紛留言感動，有人說，「王建民坐我豪經艙真的很辛苦，193公分擠在那、「豪經艙就是經濟艙，位子也沒比較大，椅子看起來高級一點罷了。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，將乘坐華航CI105班機，教頭曾豪駒(右)與陳傑憲(左)佳商務艙、會長蔡其昌(中)則坐豪經艙。圖／華航提供
中華隊在世界棒球12強賽創造歷史，將乘坐華航CI105班機，教頭曾豪駒(右)與陳傑憲(左)佳商務艙、會長蔡其昌(中)則坐豪經艙。圖／華航提供

中華隊球員吉力吉撈．鞏冠搭乘商務艙。圖／華航提供
中華隊球員吉力吉撈．鞏冠搭乘商務艙。圖／華航提供

華航在豪經艙特製「台灣尚勇」頭墊紙。圖／華航提供
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世界棒球12強

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