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12強賽／陳晨威出身棒球世家 「四伯」教練陳德泉：天生選手

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
張政禹在中正國小少棒隊模樣可愛。記者郭韋綺／翻攝
張政禹在中正國小少棒隊模樣可愛。記者郭韋綺／翻攝

中華隊在世界棒球12強賽奪冠，外野手陳晨威在預賽對上韓國打出滿貫砲，讓全隊吃下定心丸，在台日冠軍戰，發動2次盜壘，膽識過人、勇往直衝的個性從小就顯現，陳晨威四伯、興仁國中總教練陳德泉說，陳晨威伶俐敏捷又善用技巧，是天生運動選手。

小時綽號「九九」陳晨威，高雄市復興國小少棒、興仁國中青少棒到美和高中青棒３階段蛻變驚人，復興國小總教練何通宇回憶，陳晨威小六身高僅145公分，人小志氣大，守備位置游擊手絲毫沒畏懼，總是全力以赴，腳程快、上壘快是他最大特色，個性外向機靈，應變能力很好。

2010年復興國小代表台灣到美國參加威廉波特國際少棒賽，陳晨威當開路先鋒打第一棒，個頭瘦小的他不怯場，一上場靠短打、快跑上壘建立奇功，當年拿下第３名成績。

時任興仁國中教練、也是四伯陳德泉說，家族都是來自台東阿美族，小時陳晨威跟著效力於中信兄弟捕手堂哥陳家駒一起練棒球，堂兄弟都很有運動細胞，令他較意外是陳晨威身高長到180公分，到了美和中學已很有大將之風，在中華職棒球技更趨成熟，不但兩度奪得盜壘王，還有中職最速男美稱，這次為台灣拿下世界冠軍真的很替他開心。

陳德泉也提到全家從台東移居高雄原因，當年老父親是天主教傳教士，收入微薄，為了餵飽5男1女共6個孩子，舉家從台東搬到高雄，在高雄港附近找了一間公司，專門幫人辦船員證、海上補給等。

陳晨威爸爸、也是最小弟弟陳德明也在小港附近的長榮貨櫃工作，負責調度貨櫃，工作忙碌，由於小時陳晨威媽媽已不在身邊，從小是阿嬤一手帶大，阿嬤7年前因摔倒成了植物人住進養護中心，陳晨威非常掛心阿嬤，有空就回高雄探望。

今年阿嬤8月過世，隔沒幾天樂天桃猿對戰富邦悍將那一役，陳晨威擊出致勝陽春砲帶樂天贏球，並拿下單場MVP，還處在悲傷情緒的他哽咽感謝阿嬤在天上不忘眷顧他，祖孫情令人動容，全場都紅了眼眶。

同為效力中華職棒樂天桃猿隊黃子鵬、外號「老虎」，這次12強預賽扛下對多明尼加先發重責大任，老虎發威繳出「神級演出」，主投6局只出現1次４壞保送，沒有被敲出任何安打，可惜第7局抽筋提前退場，仍助台灣2：1險勝。

高市府表示，中華隊28位選手有5位出身高雄，分別是陳傑憲（隊長、外野手）中正國小、大仁國中；李凱威（內野手）：鼓岩國小、五福國中、高苑工商；張政禹（內野手）屏東人，高雄市中正國小、大仁國中、屏東縣美和中學；陳晨威（外野手）復興國小、興仁國中、屏東縣美和中學；與投手黃子鵬。仍設籍在高雄的是張政禹、李凱威，配合選手時間正在籌辦見面會，但形式還在規畫中。

五福國中校長何茂通說，黃子鵬、李凱威都是五福青少棒選手，2人在課堂和球場表現穩定，擁有超高自律性和專業素養，這樣的態度讓帶過的老師和教練都印象深刻，黃子鵬長相清秀帥氣很奔放、李凱威內斂有個性，另帶一提「餅總」林岳平亦是五福國中傑出校友。

效力於中華職棒味全龍李凱威是五福國中青少棒隊。記者郭韋綺／翻攝
效力於中華職棒味全龍李凱威是五福國中青少棒隊。記者郭韋綺／翻攝
外號「老虎」、效力中華職棒樂天桃猿隊黃子鵬是五福國中青少棒隊。記者郭韋綺／翻攝
外號「老虎」、效力中華職棒樂天桃猿隊黃子鵬是五福國中青少棒隊。記者郭韋綺／翻攝
台灣隊長陳傑憲曾是中正國小少棒隊王牌投手。記者郭韋綺／翻攝
台灣隊長陳傑憲曾是中正國小少棒隊王牌投手。記者郭韋綺／翻攝
陳晨威（前排右一）小六身高僅145公分，人小志氣大，教練對他評語都是有膽識、有天賦，球場上毫無畏懼。記者郭韋綺／翻攝
陳晨威（前排右一）小六身高僅145公分，人小志氣大，教練對他評語都是有膽識、有天賦，球場上毫無畏懼。記者郭韋綺／翻攝
效力於樂天桃猿隊陳晨威出身台東阿美族。記者郭韋綺／翻攝
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世界棒球12強

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