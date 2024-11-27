快訊

又是竹科！去年新竹平均總薪資達122.9萬元奪冠

彰縣身亡偵查佐詛咒3同僚「全家死光」 妻控警局掩飾霸凌真相

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／前少棒國手今當國科會主委 吳誠文：贏日本絕非偶然

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國科會主委吳誠文。聯合報系資料照
國科會主委吳誠文。聯合報系資料照

國科會今天召開第12次委員會議並召開媒體說明會，國科會主委吳誠文1971年曾是第一代巨人少棒隊投手，曾經遠征美國勇奪威廉波特冠軍。他表示，「台灣已經不一樣了。」本屆世界棒球12強賽絕對不是偶然贏日本，背後情蒐有賴運動科技加持，相信有朝一日絕對能跟上美日等棒球強權。

吳誠文早年出身棒球選手，今天被問到中華隊12強表現優異，他主動表示，聽聞外界說中華隊三度對上日本，三場只贏一場，不能說中華隊實力比日本強，「但我的看法是，台灣已經不一樣了。」

吳誠文指出，五年前擔任成功大學副校長時，餅總（林岳平）就曾經來訪，希望協助推動運動科技發展，外界不太了解，近年台灣的運動科技進步很快，本次世界棒球12強賽背後的情報搜集都有賴於運動科技，好幾間大學都在幕後幫忙。

吳誠文也表示，不少國家的發球機等硬體都是找台灣廠商代工，待未來主權AI開始建立，相信能協助台灣跟上美國、日本等棒球強權的水準。且綜觀本次預賽到決賽，選手跟過去的國家代表隊已經不一樣，絕對不是偶然才贏日本，「台灣隊絕對比中華隊厲害。」

吳誠文早年出身棒球選手，今天被問到中華隊12強表現優異，他主動表示，「我的看法是，台灣已經不一樣了。」記者許維寧／攝影
吳誠文早年出身棒球選手，今天被問到中華隊12強表現優異，他主動表示，「我的看法是，台灣已經不一樣了。」記者許維寧／攝影

世界棒球12強 中華隊 吳誠文 國科會 威廉波特

延伸閱讀

台積2奈米製程何時可開放赴美設廠？ 國科會主委吳誠文指「這時間點」

台積電續在台擴廠 國科會主委：已預留未來發展用地

日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

吳誠文接受日媒專訪 未來3年每年編300億投入AI

相關新聞

12強賽／糗大！官方主視覺海報陳傑憲竟「石門水庫沒關」 網：早就霸氣外露

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊長陳傑憲冠軍戰敲3分砲，打擊率破6成，被球迷視為國家英雄。不過近日有眼尖球迷發現，陳傑憲大巨蛋宣傳照，褲子拉鍊竟然沒拉，讓網友們全笑翻。 有網友在Threads發

12強賽／冠軍獎盃如何處置？會長蔡其昌回應了：會巡迴展出

中華職棒會長蔡其昌於12強賽複賽期間，特別前往東京為中華隊加油打氣，隨著中華隊奪冠，讓他興奮不已，於今天他在個人Threads發文，上傳他被冠軍盃K到頭，眼角旁出現傷口的照片，他特別說，「被世界冠軍獎

12強賽／不回台遊行原因？郭俊麟在日本下跪向陳冠宇「求婚」成功

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本，奪下隊史首座3大賽冠軍。總統賴清德昨天在總統府接見隊職員，喊話猶豫結婚和生小孩的人直接行動，沒想到人在日本的中華隊投手郭俊麟，竟在迪士尼向隊友陳冠宇下跪求婚，閃瞎網友

12強賽／前少棒國手今當國科會主委 吳誠文：贏日本絕非偶然

國科會今天召開第12次委員會議並召開媒體說明會，國科會主委吳誠文1971年曾是第一代巨人少棒隊投手，曾經遠征美國勇奪威廉...

12強賽／守護12強球員奪冠的幕後英雄 隨隊醫師陳韋任見證歷史

世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊奪下台灣棒球史上首座冠軍，這次比賽還有群默默守護國手的幕後英雄-隊醫，大林慈濟醫院高功能運...

12強賽／林昱珉表現被岳父母打100分 「下個月要當爸爸了！」

中華隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，其中冠軍戰王牌投手林昱珉（玉米），因刺青包手、檳榔嘴引發關注，且下個月將升格當爸，岳父岳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。