12強賽／前少棒國手今當國科會主委 吳誠文：贏日本絕非偶然

國科會今天召開第12次委員會議並召開媒體說明會，國科會主委吳誠文1971年曾是第一代巨人少棒隊投手，曾經遠征美國勇奪威廉波特冠軍。他表示，「台灣已經不一樣了。」本屆世界棒球12強賽絕對不是偶然贏日本，背後情蒐有賴運動科技加持，相信有朝一日絕對能跟上美日等棒球強權。

吳誠文早年出身棒球選手，今天被問到中華隊12強表現優異，他主動表示，聽聞外界說中華隊三度對上日本，三場只贏一場，不能說中華隊實力比日本強，「但我的看法是，台灣已經不一樣了。」

吳誠文指出，五年前擔任成功大學副校長時，餅總（林岳平）就曾經來訪，希望協助推動運動科技發展，外界不太了解，近年台灣的運動科技進步很快，本次世界棒球12強賽背後的情報搜集都有賴於運動科技，好幾間大學都在幕後幫忙。

吳誠文也表示，不少國家的發球機等硬體都是找台灣廠商代工，待未來主權AI開始建立，相信能協助台灣跟上美國、日本等棒球強權的水準。且綜觀本次預賽到決賽，選手跟過去的國家代表隊已經不一樣，絕對不是偶然才贏日本，「台灣隊絕對比中華隊厲害。」 吳誠文早年出身棒球選手，今天被問到中華隊12強表現優異，他主動表示，「我的看法是，台灣已經不一樣了。」記者許維寧／攝影

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