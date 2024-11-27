12強賽／守護12強球員奪冠的幕後英雄 隨隊醫師陳韋任見證歷史

世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊奪下台灣棒球史上首座冠軍，這次比賽還有群默默守護國手的幕後英雄-隊醫，大林慈濟醫院高功能運動醫學中心主任陳韋任醫師從預賽起就受徵召入隊擔任隊醫，一路陪伴照顧選手們的健康，也在東京巨蛋見證歷史性的一刻。今天他回到工作崗位，院內同仁為他辦歡迎會，感恩他的辛苦付出，為醫院、為國家爭光。

今天上午大林慈濟高功能運動醫學中心診區響起「台灣尚勇」的應援曲樂聲，並有蛋糕、水果、飲料，歡迎醫師陳韋任回歸。大家拿著國旗及「TEAM TAIWAN」的加油旗幟表達歡迎。斗六慈濟醫院院長簡瑞騰表示，球員在場上發光發熱，陳韋任在幕後默默支持，是這次12強賽獲得冠軍的幕後英雄之一。

急診部主任李宜恭表示，在轉播中看到醫師站在場邊，很專注地關心球員的狀況，有時可能球員都沒有發現自己有狀況，但醫師能及時發現，在賽後甚至賽中就予以處理，有時運動員有狀況，要決定能否繼續上場，隨隊醫師肩負著重責大任，必須要有願力才能堅持，令人佩服。

陳韋任說，自己很常被問到為什麼在場邊都沒表情，很嚴肅。其實選手可能臨時有狀況，有一些細節有被鏡頭拍到，有一些則沒有，上新聞的只是少數。場上戰況很緊急，要一直關注選手，若是發現選手有狀況，就會透過打暗號，通知在場地另一邊的教練團，讓防護員及隊醫能及時給予檢查、處理，過程非常快速、緊湊，因此在現場會非常專注。

陳韋任表示，有很多選手在比賽的過程中受傷，在換場時可到場邊接受評估跟簡單治療，很多時候會希望選手在受傷狀態能先休息，讓其他選手上場，但大部分選手希望能繼續拚戰，像這樣努力堅持的精神讓人難忘。當然如果選手繼續上場有可能會導致更嚴重的傷勢，或者影響他的職業生涯，也會在跟選手討論之後得到理解，只是在過程中可以感受得到選手是不甘心的，因為他們沒有辦法完成教練或國家交付給他們的任務。

陳韋任表示，在出發去日本之前，剛好有因緣見到上人，上人也祝福旗開得勝。即便是過程不很順利的召募，又遇到很強勁的對手，但就像上人說的，不管是什麼樣的逆境，不管有多少挫折或是不順利，只要堅持，相信都能得到一個好的結果。

陳韋任說，這次球隊賽前不被看好，甚至官方文宣中獨漏台灣，世界12強棒球賽的冠軍獎盃非常沉重，台灣能舉起這個獎盃很不容易，12強中，參賽球隊的球衣胸口都會繡上國家的名字，唯獨台灣沒有，這個在國際上不可以被提到的名字，是大家千辛萬苦，想盡辦法要讓全世界都能看見的名字。這就是為什麼選手安打或全壘打後，都會在胸前比出手勢，在不被看好情況下，順利把世界冠軍帶回台灣，也把台灣推向全世界，這是最珍貴的事。

他強調能成為這個團隊的一分子，站在場邊看著選手在場上努力，心中充滿感動，希望透過這樣的經驗、過程，能夠讓國人團結在一起，讓國家能夠越來越被世界看見。 醫院主管及同仁熱情歡迎醫師陳韋任載譽回歸。圖／大林慈濟醫院提供 大林慈濟醫院高功能運動醫學中心主任陳韋任醫師回到工作崗位，院內同仁為他舉辦歡迎會，感恩他的辛苦付出，為醫院、為國家爭光。圖／大林慈濟醫院提供 大林慈濟醫院高功能運動醫學中心主任陳韋任醫師從預賽開始就受徵召入隊擔任隊醫，一路陪伴照顧選手們的健康。圖／大林慈濟醫院提供 大林慈濟醫院高功能運動醫學中心主任陳韋任醫師從預賽開始就受徵召入隊擔任隊醫，一路陪伴照顧選手們的健康，也在東京巨蛋見證歷史性的一刻。圖／大林慈濟醫院提供

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