12強賽／糗大！官方主視覺海報陳傑憲竟「石門水庫沒關」 網：早就霸氣外露

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，隊長陳傑憲冠軍戰敲3分砲，打擊率破6成，被球迷視為國家英雄。不過近日有眼尖球迷發現，陳傑憲大巨蛋宣傳照，褲子拉鍊竟然沒拉，讓網友們全笑翻。

有網友在Threads發文分享影片，當天她在台北大巨蛋手扶梯旁與中華隊宣傳照留影紀念，沒想到意外發現陳傑憲白色褲子拉鍊沒關，她也標註陳傑憲並表示，「傑憲你石門水庫沒關。」

貼文曝光後引發網友極大迴響，紛紛留言表示，「叫你放開來打沒想到放這麼開」、「這張圖製版印在500元鈔」、「不然怎麼攻勢如洪水般洶湧」、「這會變成新的打卡景點」、「難怪這麼強！整個自由了」、「早就預告，霸氣外露！！」。

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