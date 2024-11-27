12強賽／中華隊投手黃恩賜雙喜臨門娶美嬌娘 婚紗照曝光

世界棒球12強賽中華隊拿下冠軍，其中花蓮阿美族人、投手黃恩賜原本這月23日要結婚，特別為了球賽延後，改為12月7日舉行婚禮，如今獲得冠軍殊榮，可說是喜上加喜。今天婚紗照曝光，黃恩賜穿上西裝與另一半拍婚紗照，臉上藏不住喜悅，黃媽媽邀縣長徐榛蔚參加婚禮，徐縣長開心表示雙喜臨門。

徐榛蔚表示，中華隊比賽中展現過人的技術與堅韌的意志，為台灣守住勝利，來自花蓮有黃恩賜、張奕、林凱威、林立、曾頌恩，大多都自幼離開花蓮讀書，目前仍設籍花蓮有黃恩賜、張奕2人。

原本黃恩賜11月23日要舉辦婚禮，為參加12強而延期，黃媽媽送喜帖邀請徐榛蔚12月7日參加婚禮，2人高興的擁抱說這是「雙喜臨門」。瑞穗鄉長吳萬德於昨天率課室主管、協同鄉民代表等人，到黃家貼紅榜道賀。

黃恩賜媽媽表示，兒子在國小二年級就學期間接觸棒球，過程多次遇到挫敗，曾在國小六年級也想要放棄棒球，家人鼓勵他繼續堅持。冠軍戰當晚非常感動，「感覺不太真實，沒有預想到會奪下世界冠軍」，心情非常高興。

投手張奕老家在萬榮鄉西林部落，父親張正昌是玉里高中青棒隊教練，徐榛蔚今也前往貼紅榜，萬榮鄉長前天也到家貼紅榜。張媽媽表示，為孩子訓練方便，跟著留在北部打棒球，而爸爸與妹妹留在花蓮，家人長年「分居」。張奕赴日職棒，雖然一度不順遂，幸好都挺過來了。

花蓮縣長徐榛蔚（前排右三）今天到黃恩賜家中貼紅榜道賀，得知下月黃家舉行婚禮，開心表示雙喜臨門。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣長徐榛蔚（前排右七）今天到張奕家中貼紅榜，萬榮鄉西林村村民開心祝賀。圖／花蓮縣政府提供

商品推薦