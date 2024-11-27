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12強賽／不回台遊行原因？郭俊麟在日本下跪向陳冠宇「求婚」成功

聯合新聞網／ 綜合報導
郭俊麟(左)向陳冠宇(右)下跪求婚。截圖自郭俊麟FB
郭俊麟(左)向陳冠宇(右)下跪求婚。截圖自郭俊麟FB

中華隊在世界12強棒球賽擊敗日本，奪下隊史首座3大賽冠軍。總統賴清德昨天在總統府接見隊職員，喊話猶豫結婚和生小孩的人直接行動，沒想到人在日本的中華隊投手郭俊麟，竟在迪士尼向隊友陳冠宇下跪求婚，閃瞎網友。

賴清德昨天在致詞中提到，據國光獎章，政府會給每位英雄700萬元，既然得到冠軍和國家獎金，猶豫結婚和生小孩的人可以直接行動。

人還在日本的郭俊麟很聽話，在東京迪士尼聖誕樹下單膝下跪，並拿出戒指，用日文向陳冠宇求婚，陳冠宇害羞地回「好」。郭俊麟在個人社群帳號上傳影片並開心表示，「昨天看直播，總統說沒結婚的選手可以結了，所以今天立馬求婚，陳陳（陳冠宇）他說好欸。」

貼文曝光後，網友們全嗨翻了，紛紛留言恭喜，「太閃了啦」、「原來不回來參加遊行跟進總統府是為了這個」、「從此王子與王子過著幸福快樂的日子」、「你們兩個絕對是真愛」、「也太浪漫了吧，選在迪士尼」。

事實上，陳冠宇2016年就與妻子許智婷結婚，育有1子1女。所以才有網友開玩笑說，「一夫一妻剛剛好。」

世界棒球12強 郭俊麟 陳冠宇

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