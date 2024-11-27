12強賽／國手陳柏清返母校受熱情包圍 談球隊禪坐有助危機處理

南華大學今天舉辦全校運動會，代表中華隊參加WBSC世界12強奪冠的棒球國手陳柏清以校友身分回校分享寶貴經驗受到師長及學弟妹熱情歡迎；陳柏清表示，在南華就學時學到禪坐，讓心平靜下來，有助於他在比賽遇到危機時冷靜處理不慌張。

南華大學運動會中表揚4名校友，陳柏清與日前在板橋捷運隨機傷人案制伏歹徒有功的北市警局防治科警務正薛先得也在表揚之列，陳柏清受到師長、學弟妹熱情歡迎，許多人把握機會合影。

陳柏清表示，覺得很榮幸，會把握機會跟學弟練一下球，也分享在南華就學時學到禪坐，讓自己的心靜下來，有助於他在比賽過程中遇到危機時能冷靜處理不慌張。

陳柏清說，會先讓自己好好休息一陣子，回家陪陪家人，再做訓練，至於是否參加2025WBC經典賽資格賽，表示一切順其自然，先把自己準備好。自認這次場上表現不好，還有很多要學習的地方，要讓自己愈來愈好。

陳柏清表示，家人鼓勵他大膽去做，不要有壓力，這次參賽後回國，看到很多球迷朋友熱情接機、參與遊行，內心很感激、很感動，覺得自己的表現沒那麼好，感謝教練、隊友和學長們，幫助他很多，受到大家的照顧，覺得自己很幸福。

今天獲頒「校友熱心公益，彰顯校譽獎」校友，有運動與健康促進系校友陳柏清、日前獲台北市警局「延平榮譽章」文化創意事業管理學系碩士班畢業的薛先得、嘉義地區首位新住民碩士范氏太霞、獲第33屆全國十大神農獎的張斯翔等4人。

學務長兼體育長何應志說，陳柏清個性憨厚屬腳踏實地苦練型選手，他不像有些球員只專心在練球，其他課程可能不大去上，但陳柏清都按時上下課。他以前打球的環境可能不是很好，大學階段是他打球的轉捩點，因為南華有完備的球場設備，加上遇到總教練蔡仲南認為他深具潛力經常派他下場比賽磨練，因此來南華後有許多突破。

何應志表示，陳柏清在大二那年因投球致手肘韌帶撕裂導致須休養1年，手術後積極復健調整，並沒有因此喪志反而每天自主重訓，在養傷期間反而將自己身體素質鍛練很好，整個人看起來壯好幾公斤。南華大隊球隊特色是有門禪坐課程，類似運動心理學概念，正念靜坐對選手在競技場上釋放壓力很有幫助。

陳柏清（左）上台和其他傑出校友受獎合影。圖／南華大學提供 陳柏清（中）和南華棒球隊球員合影。圖／南華大學提供 陳柏清回校分享寶貴經驗受到師長及學弟妹熱情歡迎。圖／南華大學提供

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