12強賽／新竹出身的「拆彈專家」 王志煊：專注解除失分危機

出身新竹縣的中華職棒選手王志煊展現拆彈本領，這次首度入選中華隊，以「拆彈專家」身份披上國家隊戰袍，剛剛在「世界棒球12強賽」贏得隊史首次國際賽冠軍獎座，新竹縣長楊文科今天透過視訊恭賀人在日本的王志煊，並宣布將送上30萬元獎勵金，感謝他成為竹縣學子學習典範 。

王志煊國小就讀新竹縣竹東鎮上舘國小，他表示，身為左側投，只要教練下達指令，每次上場專注面對左打，隨時上場拆彈，解除失分危機，很高興能達成最終目標。這段期間壓力真的很大，現在終於可以先放鬆一下，接下來還要繼續集訓，他會繼續努力。

楊文科說，王志煊每場中繼投球都相當成功，達成團隊提供的大數據策略，透過不同球路及配球，成功抓下出局數，表現太棒了。

啟蒙教練沈琮華說，王志煊從小個性沉穩且做事非常努力，教練說的話都會記住並吸收，給予的訓練課程都盡力完成，恭喜得到世界冠軍，也謝謝他在中職頒獎典禮上，特別提到上舘國小，深感榮耀，「大家都以你為榮！」

新竹縣長楊文科今天透過視訊恭賀人在日本的王志煊，並宣布將送上30萬元獎勵金，感謝他成為竹縣學子學習典範 。圖／縣府提供

前上舘國小校長、現信勢國小校長曾德鴻說，他任職上舘國小時，王志煊讀五、六年級，王志煊的個性韌性很強，讓他印象深刻，在球隊裡表現相當認真。這段期間在中華隊比賽時看到志煊變得又高又帥，真的很為他高興，也恭喜志煊，繼續加油。

縣議員暨新竹縣棒球委員會主委上官秋燕透過視訊勉勵志煊，她說，雖然剛開始中華隊不被看好，但是最後達成任務，讓全世界看到台灣的棒球。上舘國小校長徐永基說，上舘國小棒球正在蓬勃發展，希望他們繼續往棒球發展，新竹縣也努力朝棒球三級制度目標前進，讓選手更穩定茁壯，繼續為新竹縣爭光。

新竹縣政府教育局長楊郡慈說，為慶祝這睽違32年的榮耀，新竹縣游泳館及竹北國民運動中心的體適能中心從11月27日至11月29日推出「單次入場半價優惠」，並延長「2025冬季大衛營」的早鳥優惠至12月10日，歡迎大家一起為台灣英雄喝采，延續運動風氣。

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