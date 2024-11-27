12強賽／冠軍獎盃如何處置？會長蔡其昌回應了：會巡迴展出

中華職棒會長蔡其昌於12強賽複賽期間，特別前往東京為中華隊加油打氣，隨著中華隊奪冠，讓他興奮不已，於今天他在個人Threads發文，上傳他被冠軍盃K到頭，眼角旁出現傷口的照片，他特別說，「被世界冠軍獎盃K到的歷史性傷口，12強棒球賽的光榮印記！」馬上引起網友廣大迴響。針對球迷留言，「球迷有機會親眼看到冠軍獎盃嗎？」他特別回應，「會巡迴展出，這個獎杯屬於全體台灣人，要和大家分享。」

針對蔡其昌破相，林右昌留言說，「還好沒有傷到會長的咪咪眼，要好好擦藥喔～」，其他球迷留言說，「所以…冠軍盃還好吧？？」、「有一種盃傷」。

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