12強賽／中華隊奪冠 隊醫：難忘選手即使受傷都想留在場上

世界12強棒球賽中華隊奪冠，全國沸騰；隨隊醫師陳韋任表示，選手即使受傷都想要留在場上，這樣堅持奮戰的精神，令人難忘；賽前雖不被看好，最後奪冠，讓全世界看見台灣。

陳韋任現職為大林慈濟醫院中醫部醫師，也是醫院高功能運動醫學中心主任，這次擔任世界12強棒球賽中華隊隨隊醫師，院方今天特別為陳韋任辦理歡迎會。

陳韋任告訴中央社記者，比賽過程中，部分上場選手有受傷，在換場時，會接受醫師評估及簡單治療，雖然建議先下場休息，但大部分選手都想要上場繼續拚戰，這樣努力堅持的奮戰精神，令人難忘。

陳韋任指出，評估陳傑憲、林家正及潘傑楷受傷暫時不能上場時，可以感受到選手是很不甘心，不能留在場上繼續拚戰，但其實他們內心是難過及痛苦，沒有辦法繼續完成國家、教練所交付任務。

陳韋任表示，球員場上的拚戰精神，同樣令人印象深刻，球員不會因為1次的三振出局而氣餒，反而會傳達給下一個打者，對手球路進而成功出擊，這種「成功不必在我」團隊精神，值得敬佩與尊敬。

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，隨隊醫師陳韋任27日表示，很榮幸擔任隊醫，在場邊看著球員、教練努力，內心十分感動。圖為陳韋任（左）在日本診斷選手傷勢。（陳韋任提供）

陳韋任說，很多朋友從電視轉播看到隊醫臉上沒有表情，其實是要關注每一名場上比賽的選手，也會以暗號告訴教練場上哪個選手出現問題。

他指出，賽前，中華隊整體戰力不被看好，最後大家群策群力攀上世界棒球頂峰，其實相當不容易，榮耀屬於選手；很榮幸擔任隊醫，在場邊看著球員、教練努力，內心十分感動。

他表示，世界12強棒球賽的冠軍獎盃非常沉重，中華隊好不容易才能舉起這個獎盃，12強中，參賽球隊球衣胸口都會繡上國家名字，只有台灣沒有，這個國際上不可以被提到的名字，也是大家千辛萬苦想要讓全世界都能看見的名字。

陳韋任強調，這就是為什麼選手打安或全壘打都會用食指和大拇指在胸前比劃出一個框，中華隊在不被看好情況下，最後順利奪得世界冠軍，更把台灣名字推向全世界，這是非常珍貴美好的事。

世界12強棒球賽台灣隊奪冠，隨隊醫師陳韋任（右3）27日回任職的大林慈濟醫院，院方特別為陳韋任辦理歡迎會。中央社

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