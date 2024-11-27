12強賽／陳傑憲獨有領袖特質 進化為世界冠軍的台灣隊長

在場上奮力拚戰每一球，帶著笑容享受每一刻，場下則激勵隊友、帶動士氣，獨有領袖特質凝聚台灣隊成為世界冠軍，他就是「台灣隊長」陳傑憲。

全身散發豪爽氣質的陳傑憲，具備遇到誰都能聊兩句的「里長伯」個性，與生俱來的領袖特質，被總教練曾豪駒欽點為這次世界12強棒球賽的台灣隊長，而他也將那股享受比賽的熱情，感染到其他球員心中，不僅凝聚這支年輕的中華隊，同時還多了份野心，那是一份企圖登上世界棒球之巔的野望。

事實上陳傑憲的棒球路並非一帆風順，高中在家人安排下前往日本讀書，努力克服語言隔閡，逐漸成為球隊主力，可惜始終未能進軍象徵夢想殿堂的甲子園而留下遺憾，而在日職選秀會也未能如願以償、獲得球隊指名，考量家裡經濟狀況，他選擇身體力行實踐高中校訓「只要努力就能成功」，將這股不放棄精神延續帶回台灣。

陳傑憲起初加入業餘勁旅台電棒球隊，在升上正式員工後，他萌生挑戰職業的想法，也順利得到統一獅青睞，如願踏上中職舞台，而陳傑憲隨即展現職業水準的打擊實力，甚至連兩年得到最佳10人游擊手的肯定。

然而，鎮守游擊大關的壓力，讓陳傑憲失誤問題不斷被放大，導致他被移防至外野，但他選擇正面去面對自己的失敗，最後在外野闖出另外一片天，在本屆12強也屢屢上演美技守備幫助球隊，並獲選最佳防守球員殊榮，他也時常分享這段低潮經歷，以鼓勵球隊的年輕選手。

即使已是中職頂級球星，陳傑憲仍貫徹「老二哲學」，更希望扮演球隊「點火器」，幫忙帶動攻勢，在這次12強他也時常在關鍵時刻發揮影響力，且在打擊區不論表現好壞，都能用招牌笑容灑脫面對，享受場上的每一個瞬間；場下的他口條分明，從容應對各方提問，自信地表達內心想法。

從10年前U21世界盃冠軍的台灣隊長，如今陳傑憲進化為世界冠軍的台灣隊長，或許他沒有改變，一直相信隊友、信任團隊，就像他賽前說的：「我相信我的隊友，不管外界怎麼說，會打出一場場感動的比賽。」

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