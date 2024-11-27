12強賽／從1球未投到可靠先發 黃子鵬展現「老虎」特質

低肩側投手黃子鵬2019年首度入選世界12強賽代表隊1球未投，本屆3場先發、對多明尼加投出代表作成關鍵，「老虎」綽號不符外型，卻與沉穩個性和大賽不怯場特質相符。

世界12強棒球賽中華隊擊敗日本，奪下世界成棒（不分齡）賽事首冠，其實中華隊班底中包括陳傑憲、郭俊麟、黃子鵬早在10年前就嘗過「世界冠軍」滋味。

2014年U21世界盃棒球賽，中華隊在冠軍戰擊敗日本、奪下首座WBSC（世界棒壘球總會）認證成棒等級賽事、也寫下歷史。

當年U21世界盃冠軍班底陸續投入中職舞台，2年後「同梯」的包括蘇智傑、陳傑憲、李宗賢、張閔勛、楊岱均都投入中職選秀，卻不見黃子鵬的名字。

黃子鵬從文化大學畢業後經歷大低潮，無論球速、球質都不見，他曾透露：「但我只能給自己一天的時間難過。」因為他很清楚，大學畢業沒有投入選秀就錯過第1個黃金時期，如果又持續沒有成績，可能就會逐漸被淘汰。

黃子鵬很感謝當時業餘崇越隼鷹（現全越運動）棒球教練王宸浩收留，將心態重新歸零，從最基本的東西做起，不斷嘗試修正，甚至回母校文化大學與教練討論，想辦法找回過往的優點，他沒有消沉太久，2017年荷蘭港口盃時被當時總教練許順益看重，給了他再次被看見的舞台。

2017年黃子鵬在Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊）「奇蹟順位」第7輪被選進，低肩側投出手特殊、讓打者難掌握是優勢，但對於左打的壓制性疑慮，是需要克服的課題。

自評是容易受挫折的人，但黃子鵬明白，如果卡關太久，在這個競爭的舞台，「就是看著別人一直突破，最後位置就會被搶走。」在教練團眼中，黃子鵬強大的心理素質和不害怕開口請教，讓他一步一步的成長，克服缺點、放大優勢，2019年奪下中職中繼王、2022年奪防禦率王。

2019年12強賽黃子鵬首度披上一級國際賽戰袍，一直到複賽最後一戰才進牛棚熱身，但1球未投就結束比賽；黃子鵬卻認為不算挫折，回想起來當時如果上場，未必能表現好，上一屆的心態有亢奮、緊張、壓力，但沒有明確的方向，5年後的他，已經知道怎麼面對打者。

今年12強賽預賽，黃子鵬先發對多明尼加6局無安打、無失分關鍵先發好投，率隊搶下預賽2連勝，預賽最終戰對古巴先發1.1局無失分，是幫助中華隊晉級複賽的一大功臣，雖然複賽對委內瑞拉他再次先發主投4.2局、失2分吞敗，但中華隊仍有驚無險挺進最終決賽。

從2019年12強賽1球未投，2024年成為先發輪值倚重戰力，3戰先發投12局失2分責失分、戰績1勝1敗，黃子鵬又向前踏出一步。

被問起同類型的投手在中職、國際賽，成功的例子不算多，怎麼展現優勢，他也再將好表現歸給教練團的「智慧」，「我專心進攻我的策略，只是教練團把我放對位置了，我的壓制力就展現出來，剛好被我掌握到。」

黃子鵬綽號叫「老虎」，是因為國小時同學間玩笑，隨口取的綽號，他苦笑說也曾困擾，大家覺得他不像，投不好時還會被笑是病貓，但棒球圈很小，到了新環境就算不說，遇到熟人一叫，大家就會跟著叫，也就習慣了。

「老虎」雖然與他的溫和的外型不符，但教練團形容他的個性沉穩、面對大比賽時不會怯場，球路有威力，有明確的目標、知道為了達到目標需要做什麼努力，場上懂得動腦思考，如何運用優勢丟在讓打者不好攻擊的地方，「老虎」也算是適合形容他特質的綽號。

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