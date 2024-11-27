12強賽／林昱珉把對棒球熱愛刺上身 21歲自信投向世界舞台

林昱珉從4歲開始打球，21歲站上頂級國際賽舞台、扛12強賽中華隊王牌投手，刺青中也含棒球元素，「這麼久了仍不厭倦，代表我對棒球的熱愛」，這份熱愛與執著，是自信來源的基礎。

左投「玉米」林昱珉是此次世界12強棒球賽中華隊最菜球員，卻一肩扛起王牌投手重責，預賽對韓國先發投4.2局，被敲出2支安打，失掉2分責失分，率隊以6比3搶下關鍵勝利。

林昱珉的複決賽出賽場次因戰局變化和戰力考量一直改變，原本計畫有可能對美國登板，後來改成投複賽最後一戰對日本，再因提前確定晉級，被保留至冠軍戰，收到扛冠軍戰先發任務第一反應是：「啊！終於可以上場丟球了，而且是冠軍戰，很開心、很興奮。」這就是林昱珉。

21歲的林昱珉首度一級國際賽舞台，面對狀況火熱尋求連霸的日本隊，先發的心情亢奮大過緊張，他的強心臟、不怕挑戰，遇到越強的對手越想要擊退對手，冠軍戰4局先發好投，帶領球隊高捧世界冠軍金盃。

爬得越高越會被放大檢視，但林昱珉一直用很正面的心態面對，當大家討論他身上的刺青、他的外型，他坦然地說：「台灣是個自由的國家，他們可以Judge（評論）我，但無論如何我的感受最重要，家人、老婆、身旁的朋友喜歡最重要。」

林昱珉透露，家中也有長輩有刺青，從小看到覺得很酷，不會覺得是負面的東西，身上的刺青中也有關於棒球的東西，堅定地說出，不是為了紀念什麼，「棒球是我這輩子最常接觸的東西，也是對我很有意義的東西，快20年了我還是不厭倦它，代表我對它有一定的熱愛。」選擇用刺青的方式留在身上。

打棒球很辛苦，林昱珉從4歲受到爸爸和哥哥影響開始打球，國小二年級加入台東新生少棒隊接受棒球訓練，到離鄉赴好手如雲競爭激烈的新北市穀保家商，在教練的建議下，勇於嘗試新動作，把過去習慣的「龍捲風」投球動作慢慢修正，經過陣痛和磨合期找到最好的方式，直到旅美階段也不斷嘗試新動作，不抗拒改變只為求進步。

林昱珉也曾因為比賽場上高張力的情緒展現，受過不理性的批評，但面對批評、責罵、質疑，他輕輕帶過，直言不曾因為外界的批評低落，無論以前或代表台灣打國際賽，若因為陷在那些聲音中，而影響比賽品質、沒有必要。

林昱珉國中階段就是有國內外職棒球探追蹤，2021年確定與美職亞利桑那響尾蛇隊簽約，簽約金52.5萬美元，另有學費補助7.5萬美元。

響尾蛇隊從林昱珉國二就開始追蹤，給予很高評價，認為他除有出色直球外，各種球路包括滑球、變速球、曲球都能精準控制，表現超齡，從小就具備的特質沒有改變，場上展現霸氣、不畏懼強敵，有很強的心理素質。

林昱珉2022年從小聯盟新人聯盟起步，去年最高層級到2A，今年已爬上3A，被看好明年有機會站上大聯盟。除了技術面，他在語言也下功夫，求學階段聘請英文家教，到了美國勇敢開口，就是不希望因為語言阻礙學習和進步空間。

12強賽台灣攀上世界巔峰，林昱珉用全英文受訪提到，「我們不只是一個普通的小國家，小國家可以成為世界冠軍。」

從U12、U15、U18、U23世界盃到亞運，今年站上世界12強賽舞台，少棒時林昱珉只覺得中華隊球衣很酷、不是人人可以穿，能打國家隊是榮耀，現在，他也把穿上國家隊戰袍的意義看得更深遠，台灣在國際上地位特殊，「但我們越是能證明自己，越能讓人家知道我們是個國家。」

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