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影／12強賽輸台灣就「改練投手」 江國豪：已寄手套給辰己涼介

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
江國豪（中）回到母校東山國小時與師生合影留念。記者黃仲裕／攝影
江國豪（中）回到母校東山國小時與師生合影留念。記者黃仲裕／攝影

世界棒球12強賽，冠軍賽前日職外野手辰己涼介發下豪語，只要輸給台灣就「改練投手」，而江國豪也在球隊拿下冠軍後表示要送手套給辰己涼介讓他練投，江國豪今天前往母校東山國小受訪時表示，已經將投手手套寄給辰己涼介。

江國豪表現優異，在對決日本隊的比賽中成功壓制對手打線，讓主力牛棚保留戰力在冠軍戰上場，也被網友譽為重要的國家隊英雄之一。他今天上午回到母校東山國小，師生熱烈歡迎。他也特別感謝廠商能資助母校，讓小球員能有資源練球，也期勉學弟們未來能拿下好成績。

江國豪阿嬤出示他在就讀高中時，寄出的母親節卡片。記者黃仲裕／攝影
江國豪阿嬤出示他在就讀高中時，寄出的母親節卡片。記者黃仲裕／攝影
江國豪（右二）獲員林市公所頒發紅榜慶賀12強奪冠。記者黃仲裕／攝影
江國豪（右二）獲員林市公所頒發紅榜慶賀12強奪冠。記者黃仲裕／攝影

世界棒球12強

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