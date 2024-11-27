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12強賽／不食言！江國豪：手套已寄給辰己涼介、盼二隊一起進步

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
江國豪和日本選手辰己涼介友好的台日互動引發關注，他今天說，希望台日都能一起站在世界頂端。記者林宛諭／攝影
江國豪和日本選手辰己涼介友好的台日互動引發關注，他今天說，希望台日都能一起站在世界頂端。記者林宛諭／攝影

世界12強棒球賽中華隊完封日本奪冠，中繼投手江國豪獲得極高評價，今天他回到彰化縣員林市東山國小母校，被問到他和日本選手辰己涼介友好的台日互動，他笑說「已經把手套寄出了，就等他收到手套」，也強調希望台日二隊都能一起站在世界頂端。

江國豪今天上午回到母校東山國小，彰化縣副縣長林田富代表縣長頒贈紅榜祝賀他為國爭光，東山國小校長王建凱、啟蒙教練許弘欣帶著東山棒球隊學弟們歡迎學長，當初鼓勵江國豪進東山棒球隊的議員曹嘉豪等地方人士也都一起歡迎世界冠軍英雄。

媒體今天也問起江國豪和日本選手辰己涼介的友好互動，因日本隊辰己涼介在冠亞軍賽前就說「如果日本輸球自己就要轉練投手」，言下之意冠軍拿定了，但事後卻輸球，讓辰己涼介也在網路上打趣自己說「真的要來練投手了」，江國豪被媒體問看法，江國豪笑說那要送手套給辰己涼介，消息被辰己涼介看到， 辰己涼介即在IG標記江國豪，並說期待拿到他的手套，也祝賀台灣拿下冠軍。

辰己涼介與江國豪IG發限時動態互動。截圖自江國豪IG
辰己涼介與江國豪IG發限時動態互動。截圖自江國豪IG

「昨天已把手套寄出了，就等他收到我的手套」江國豪今天說，「他標記我時，我就追蹤他了，希望我們兩個有更好成績可以一起進步」，棒球應互相進步，希望台日二國都有好成績，台日二隊都能一起在世界頂端。

江國豪今天上午回到母校東山國小，彰化縣副縣長林田富等人熱烈為他喝采。記者林宛諭／攝影
江國豪今天上午回到母校東山國小，彰化縣副縣長林田富等人熱烈為他喝采。記者林宛諭／攝影

江國豪今天上午回到母校東山國小，和師長及學弟們一起合照。記者林宛諭／攝影
江國豪今天上午回到母校東山國小，和師長及學弟們一起合照。記者林宛諭／攝影

世界棒球12強

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