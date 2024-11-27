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12強賽／超燃！日本電視台播「歷代最強台灣」短片 4萬人朝聖笑：像大魔王

聯合新聞網／ 綜合報導
吉力吉撈．鞏冠被日媒稱「全壘打藝術家」。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
吉力吉撈．鞏冠被日媒稱「全壘打藝術家」。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

台灣在12強棒球賽中以4：0擊敗強敵日本隊，爆冷奪冠讓全世界跌破眼鏡。各界也分析奪勝關鍵，直呼是「歷年來最強中華隊」。日本電視台賽前也製作了一段短片特輯，記錄了中華隊如何從預賽一路過關斬將，超燃(令人感到帥氣、熱血)的旁白加上字幕特效，破4萬網友大讚「有夠熱血沸騰！」

日語教學粉專「何必日語教室」分享了一段短片，是在冠軍戰前以「歷代最強的台灣」將對上日本隊為主題的宣戰影片，開頭先是介紹中華隊以強力的投手群為主軸，在12強的預賽中以第二名闖關成功晉級。

在超級循環賽遇到美國時，中華隊的打擊火力爆發，全場擊出14支安打，影片形容「轟到你叫不敢」，擊潰了棒球王國，一步一步的邁向決賽。其中也特別點名了中華隊的王牌投手林昱珉，是美國大聯盟百大新秀之一，將在決賽中與日本打者決勝負。

中華隊投手林昱珉表現超級出色。聯合報系資料照／特派記者許正宏攝影
中華隊投手林昱珉表現超級出色。聯合報系資料照／特派記者許正宏攝影

另外也點名台灣隊長陳傑憲，打出了所有球員最高的打擊率，並誇獎他為「安打製造機」，再加上「全壘打藝術家」的吉力吉撈．鞏冠。指出這群菁英將邁向盼望已久的第一個冠軍，並用中華隊的視角預告「能夠阻止日本4連霸的，就是我們了」。

中華隊隊長陳傑憲奪下打擊王大獎 。聯合報系資料照／特派記者許正宏攝影
中華隊隊長陳傑憲奪下打擊王大獎 。聯合報系資料照／特派記者許正宏攝影

短片發布至今已經吸引了4.6萬人朝聖按讚，熱血感十足引起網友熱議，「這旁白口氣我以為是在看全員逃走中」、「吉力吉撈那邊，我笑翻，這影片太厲害」、「好像在介紹大魔王」、「不愧是聲優大國」、「吉力吉撈那邊，好像哥吉拉要出來摧毀東京了」、「果然很中二哈哈哈哈哈」。

世界棒球12強 吉力吉撈 林昱珉 陳傑憲

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