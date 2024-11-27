12強賽／林昱珉被貼8+9標籤 昔日領隊：從小打球哪有時間

中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，王牌投手林昱珉因為包手刺青，被貼8+9（八家將，台語發音）標籤。昔日穀保家商領隊「蔡董」、新北市前議員蔡明堂表示，林從國小開始打球打到美國職棒，哪有那個美國時間去當8+9，且放眼望去美國職棒選手很多人都有刺青，盼各界不要抹煞選手的努力。

林昱珉在本屆賽事表現亮眼，霸氣投球身手及手臂刺青引發議論，網友戲稱他是「8+9」浪子回頭，還有媒體問他有沒有嚼檳榔，引發熱議。

林昱珉畢業於三重穀保家商，新北市棒球委員會主任委員、前穀保家商總教練蔡明堂說，一堆人問他林昱珉是不是「8+9」，林從國小打棒球打到高中後，旅外到美國，哪裡有美國時間去當8+9，況且8+9有沒有體力打棒球還是疑問，希望各界不要抹煞球員多年來的努力。

林昱珉在3年前的黑豹旗賽事中，當時穀保家商對上興大附農，林在三振對手後的怒吼影片再度被翻出，蔡明堂說，當時因為對手的球員一直在噓他，說他球速不快之類的話，他才會在飆出三振後，連三次怒吼釋放壓力。

蔡明堂說，林昱珉一直以來都是心臟非常強的選手，個性也非常活潑，旅美後，更看到他成長與蛻變，這次再次用實力證明自己，看好他未來能更上一層樓。

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