快訊

超狂雙殺奪金！中華隊「冠軍球」去哪了？棒協證實：在他手裡

又被質疑性別！林郁婷世界盃棄賽抗議 卓榮泰遺憾：政府努力確保參賽權利

馬龍團赴中山女中只參訪不交流 賴士葆曝原來是這人有意見

12強賽／林昱珉被貼8+9標籤 昔日領隊：從小打球哪有時間

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
世界12強棒球賽冠軍戰，扛起先發的中華隊投手林昱珉表現出色。 聯合報系資料照
世界12強棒球賽冠軍戰，扛起先發的中華隊投手林昱珉表現出色。 聯合報系資料照

中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，王牌投手林昱珉因為包手刺青，被貼8+9（八家將，台語發音）標籤。昔日穀保家商領隊「蔡董」、新北市前議員蔡明堂表示，林從國小開始打球打到美國職棒，哪有那個美國時間去當8+9，且放眼望去美國職棒選手很多人都有刺青，盼各界不要抹煞選手的努力。

林昱珉在本屆賽事表現亮眼，霸氣投球身手及手臂刺青引發議論，網友戲稱他是「8+9」浪子回頭，還有媒體問他有沒有嚼檳榔，引發熱議。

林昱珉畢業於三重穀保家商，新北市棒球委員會主任委員、前穀保家商總教練蔡明堂說，一堆人問他林昱珉是不是「8+9」，林從國小打棒球打到高中後，旅外到美國，哪裡有美國時間去當8+9，況且8+9有沒有體力打棒球還是疑問，希望各界不要抹煞球員多年來的努力。

林昱珉在3年前的黑豹旗賽事中，當時穀保家商對上興大附農，林在三振對手後的怒吼影片再度被翻出，蔡明堂說，當時因為對手的球員一直在噓他，說他球速不快之類的話，他才會在飆出三振後，連三次怒吼釋放壓力。

蔡明堂說，林昱珉一直以來都是心臟非常強的選手，個性也非常活潑，旅美後，更看到他成長與蛻變，這次再次用實力證明自己，看好他未來能更上一層樓。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／新北擠滿1.5萬人一睹風采 有球迷請假趕場就為看林昱珉

12強賽／林昱珉10年前可愛模樣曝光 與賴清德有一掌之緣

影／21歲也知「好想贏韓國」梗 林昱珉：看到獎盃才發現真的奪冠

12強賽／台東里長為林昱珉叫屈 包手刺青不等同「8+9」

相關新聞

12強賽／超燃！日本電視台播「歷代最強台灣」短片 4萬人朝聖笑：像大魔王

台灣在12強棒球賽中以4：0擊敗強敵日本隊，爆冷奪冠讓全世界跌破眼鏡。各界也分析奪勝關鍵，直呼是「歷年來最強中華隊」。日本電視台賽前也製作了一段短片特輯，記錄了中華隊如何從預賽一路過關斬將，超燃的旁白加上字幕特效，破4萬網友大讚「有夠熱血沸騰！」

12強賽／不食言！江國豪：手套已寄給辰己涼介、盼二隊一起進步

世界12強棒球賽中華隊完封日本奪冠，中繼投手江國豪獲得極高評價，今天他回到彰化縣員林市東山國小母校，被問到他和日本選手辰...

12強賽／江坤宇、張奕出身東園少棒隊 連情蒐小組也是校友

中華隊在世界12強棒球賽榮耀摘冠，全台再度掀起棒球熱。台北市傳統少棒勁旅東園國小與中華隊5人素有淵源，其中「幕後英雄」情...

12強賽／台日戰收視率破表！愛爾達遭嗆「講中華隊就退訂」官方回應了

中華隊在12強棒球賽中以4:0擊敗了強敵日本隊，拿下世界冠軍。身負轉播重任的愛爾達也創下了開台至今收視紀錄。不過卻有網友情勒留言「如果一直講出中華隊，我會斷然續訂」，愛爾達也回應了。

影／12強賽輸台灣就「改練投手」 江國豪：已寄手套給辰己涼介

世界棒球12強賽，冠軍賽前日職外野手辰己涼介發下豪語，只要輸給台灣就「改練投手」，而江國豪也在球隊拿下冠軍後表示要送手套...

12強賽／林昱珉被貼8+9標籤 昔日領隊：從小打球哪有時間

中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，王牌投手林昱珉因為包手刺青，被貼8+9（八家將，台語發音）標籤。昔日穀保家商領隊「蔡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。