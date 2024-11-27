12強賽／江坤宇、張奕出身東園少棒隊 連情蒐小組也是校友

中華隊在世界12強棒球賽榮耀摘冠，全台再度掀起棒球熱。台北市傳統少棒勁旅東園國小與中華隊5人素有淵源，其中「幕後英雄」情搜團隊成員之一林敬倫是校友，他在學時非少棒球選手，如今將對棒球的熱愛轉化成職業，為棒球事業努力，校方與有榮焉。

東園國小少棒隊培養出許多棒球好手，中職六大職棒球團都有東園校友，甚至受邀加入國外職棒球團，包含12強棒球賽中華隊的中信兄弟游擊手江坤宇、富邦悍將投手張奕，以及富邦悍將李宗賢、樂天桃猿梁家榮、統一獅林子崴、味全龍劉俊緯，孫易磊2023年獲選U18青棒國手，更獲日本職棒火腿鬥士隊青睞，進軍日職。

東園國小校長陳毓卿分享，此次12強棒球賽的中華隊共有5人與東園國小有淵源，除了江坤宇與張奕是校友，樂天桃猿朱育賢自大理高中畢業後，曾是東園少棒隊教練團成員，後來進入國訓隊，退役後進入中職，至今仍不定期回東園公益教球。

不只球場上的球員，強大的後勤人員也很重要，球隊行政賴立偉同樣是東園國小校友，至於功不可沒的幕後英雄情蒐團隊，成員之一的林敬倫也是校友，比江坤宇大兩屆。

陳毓卿的國中同班同學、東園國小退休教師林雅慧向她分享大兒子林敬倫的故事，林敬倫2010年畢業獲市長獎，喜愛打球的他看著少棒隊練球，自己就用廢紙、報紙、膠帶摺成紙球，甚至還研究如何做出比較硬且結實的紙球方法，每天放學後都在校園和弟妹們玩傳接球，假日也在公園打球，也因看了彭政閔的比賽而熱愛職棒。

陳毓卿表示，林敬倫畢業於台大農藝系，在學4年參加壘球校隊且曾任隊長，因為熱愛棒球在數據分析公司打工，後來轉成正職，幫中華職棒蒐集對手資訊、情資分析，此次也在12強棒球賽貢獻一己之力，相當優秀。

東園國小總教練賴敏男說，今年是東園大豐收一年，校友林晉擇、蔡瑀格、張淳博入選IBA世界軟式棒球錦標賽國手；黃劼恩、林晉擇獲選U12國家代表隊；馬佑嘉入選U15國家代表隊；陳睦衡入選U18國家代表隊，參加亞洲盃棒球錦標賽摘冠，且榮獲最佳防禦率、最佳投手及明星球員獎，優異表現獲日職歐力士青睞，進而進軍日本職棒。

「棒球隊不只有棒球隊」，陳毓卿說，東園一代一代的小選手，各個都很爭氣，在各個階層發光發熱、為校、為國爭光，即使畢業後沒有選擇走上職棒選手之路，也有人在教育部擔任公職，協助推廣棒球相關賽事。因為有少棒隊，許多非球隊學生在耳濡目染下喜歡棒球，也樂意將對棒球的熱愛轉化成職業，為棒球事業努力。

12強棒球賽中華隊的富邦悍將投手張奕，開心拿著他就讀北市東園國小時的少棒隊球衣。圖／東園國小提供

樂天桃猿球員朱育賢（白衣者）曾是東園少棒隊外聘教練，後來考上正式教練至他校服務、進入職棒，至今仍不定期回東園公益教球。圖／東園國小提供

中華隊在世界12強棒球賽榮耀摘冠，其中投手張奕（中）畢業於北市傳統少棒勁旅東園國小。圖／東園國小提供

北市東園國小校友江坤宇加入中華職棒中信兄弟後，2018年受邀回母校，在體表會上傳遞聖火，同時獲頒傑出校友獎。圖／東園國小提供

樂天桃猿球員朱育賢（白衣者）曾是東園少棒隊外聘教練，後來考上正式教練至他校服務、進入職棒，至今仍不定期回東園公益教球。圖／東園國小提供

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