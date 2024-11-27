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12強賽／日媒自評最佳陣容有陳傑憲 江坤宇和潘傑楷也入選
中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，但大會公布最佳陣容，中華隊只有陳傑憲一人獲選。日媒《BaseBall Channel》自評最佳陣容，除陳傑憲外，還有游擊手江坤宇及一壘手潘傑楷入選。
江坤宇本屆出賽8場，24打數7安打，打擊率0.292，有1轟4分打點，整體攻擊指數（OPS）0.935。日媒指出，江坤宇是守備核心，多次上演精彩守備，本屆0失誤，為球隊首冠做出巨大貢獻。打擊方面也展現影響力，起初擔任第9棒，但複賽棒次往前，對美國有2安3打點，對日本有單場2安打表現。
潘傑楷則獲選最佳一壘手，事實上他複賽面對美國隊起，才從三壘移防到一壘。本屆他出賽9場32打數10安打，有1轟2打點，打擊率0.313，OPS為0.826。報導指出，潘傑楷擔任中心打線，對澳洲和古巴連2場多安打，對美國更是擊出擴大領先全壘打，以穩定表現為冠軍做出重要貢獻。
隊長陳傑憲毫無疑問也獲選最佳外野手，報導提到，陳傑憲首戰對南韓敲2分砲，對日本冠軍戰中，打出3分砲還有3安猛打賞，為球隊勝利做出巨大貢獻。守備方面也有出色表現，成為球隊首次奪冠的關鍵人物。
日媒評選最佳陣容：
先發投手：希爾（Rich Hill，美國）
後援投手：藤平尚真（日本）
捕手：坂倉將吾（日本）
一壘手：潘傑楷（中華）
二壘手：小園海斗（日本）
三壘手：蕭爾（Matt Shaw，美國）
游擊手：江坤宇（中華）
外野手：陳傑憲（中華）、森下翔太（日本）、辛普森（Chandler Simpson，美國）
指定打擊：培瑞茲（Hernan Perez，委內瑞拉）
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