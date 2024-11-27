快訊

采盟「黃巾之亂」 桃機將最重罰100萬：影響機場營運情節重大

升副祕訣／降等聘任靠主觀認定？系所挑潛力股「搶聘」

海灌16分！亞洲少棒賽 中華隊複賽首戰4局扣倒大陸

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／台日戰收視率破表！愛爾達遭嗆「講中華隊就退訂」官方回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，舉國歡騰。聯合報系資料照／東京特派記者許正宏攝影
中華隊在世界12強棒球賽奪冠，舉國歡騰。聯合報系資料照／東京特派記者許正宏攝影

中華隊在12強棒球賽中以4:0擊敗了強敵日本隊，拿下世界冠軍。身負轉播重任的愛爾達也創下了開台至今收視紀錄。不過卻有網友情勒留言「如果一直講出中華隊，我會斷然退訂」，愛爾達也回應了。

愛爾達指出，台日冠軍戰在MOD的尼爾森收視率瞬間突破10，刷新MOD愛爾達電視開台至今紀錄，並超越東京奧運、巴黎奧運兩次羽球金牌戰的成績，樹立MOD收視新高點。

愛爾達也宣布，將連續365天，每日重播台日冠軍戰的經典時刻，強調要讓國人天天感受到奪冠的喜悅，讓網友狂呼「愛爾達我大哥」。

愛爾達26日在臉書發文推廣訂閱，並介紹了棒球的「國際三大賽」，分別是中華隊剛拿下冠軍的世界12強棒球賽（WBSC Premier 12），以及大家公認強度最高的WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC），還有非常設項目的奧運棒球賽（Olympic Games Baseball），這些愛爾達都會轉播。

但有網友卻在下方留言處情勒寫道，「只要你們一直講出『台灣』，我就會續訂。反之，一直講中華隊，我會斷然退訂。」，對此，愛爾達也回應「沒關係，記得訂就好，這樣訂訂退退很麻煩，就會知道本台的難處了，但記得訂就好」。

MOD 世界冠軍 世界棒球12強

延伸閱讀

采盟「黃巾之亂」 交通部長：不良行為勢必究責裁罰

12強賽／超狂雙殺奪金！中華隊「冠軍球」去哪了？棒協證實：在他手裡

12強賽／花了100多年時間 台灣終於捧起了一座屬於自己的世界冠軍

12強賽／中華隊奪冠台北大巨蛋設紀念碑？球界給出建議

相關新聞

12強賽／日媒自評最佳陣容有陳傑憲 江坤宇和潘傑楷也入選

中華隊在世界12強棒球賽中奪下冠軍，但大會公布最佳陣容，中華隊只有陳傑憲一人獲選。日媒《BaseBall Channel》自評最佳陣容，除陳傑憲外，還有游擊手江坤宇及一壘手潘傑楷入選。 江坤宇本

12強賽／超狂雙殺奪金！中華隊「冠軍球」去哪了？棒協證實：在他手裡

世界12強棒球賽，中華隊以4:0擊敗日本隊，打斷了日本27連勝的紀錄，是台灣史上首座成棒層級的棒球世界冠軍，讓國人感動又振奮。9局下半朱育賢的再見雙殺，不少人直呼「超狂」，也好奇「冠軍球」去哪了，如今棒協員工證實，在中華棒協理事長辜仲諒手裡。

12強賽／花了100多年時間 台灣終於捧起了一座屬於自己的世界冠軍

小熊隊花了108年奪下了世界大賽冠軍，從日治時代接觸棒球到今天，臺灣人也花了100多年的時間，終於捧起了一面屬於自己的世界冠軍。

12強賽／中華英雄遊行 陳傑憲：謝謝我們這個世代

「看到台灣人民揮手為我們歡呼，心裡很感動；從來沒想過，能讓台灣人民為我感到驕傲，也沒想過能用球技讓世界看見台灣，一切都超...

12強賽／江坤宇、張奕出身東園少棒隊 連情蒐小組也是校友

中華隊在世界12強棒球賽榮耀摘冠，全台再度掀起棒球熱。台北市傳統少棒勁旅東園國小與中華隊5人素有淵源，其中「幕後英雄」情...

12強賽／台日戰收視率破表！愛爾達遭嗆「講中華隊就退訂」官方回應了

中華隊在12強棒球賽中以4:0擊敗了強敵日本隊，拿下世界冠軍。身負轉播重任的愛爾達也創下了開台至今收視紀錄。不過卻有網友情勒留言「如果一直講出中華隊，我會斷然續訂」，愛爾達也回應了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。