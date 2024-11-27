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12強賽／台日戰收視率破表！愛爾達遭嗆「講中華隊就退訂」官方回應了
中華隊在12強棒球賽中以4:0擊敗了強敵日本隊，拿下世界冠軍。身負轉播重任的愛爾達也創下了開台至今收視紀錄。不過卻有網友情勒留言「如果一直講出中華隊，我會斷然退訂」，愛爾達也回應了。
愛爾達指出，台日冠軍戰在MOD的尼爾森收視率瞬間突破10，刷新MOD愛爾達電視開台至今紀錄，並超越東京奧運、巴黎奧運兩次羽球金牌戰的成績，樹立MOD收視新高點。
愛爾達也宣布，將連續365天，每日重播台日冠軍戰的經典時刻，強調要讓國人天天感受到奪冠的喜悅，讓網友狂呼「愛爾達我大哥」。
愛爾達26日在臉書發文推廣訂閱，並介紹了棒球的「國際三大賽」，分別是中華隊剛拿下冠軍的世界12強棒球賽（WBSC Premier 12），以及大家公認強度最高的WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic, WBC），還有非常設項目的奧運棒球賽（Olympic Games Baseball），這些愛爾達都會轉播。
但有網友卻在下方留言處情勒寫道，「只要你們一直講出『台灣』，我就會續訂。反之，一直講中華隊，我會斷然退訂。」，對此，愛爾達也回應「沒關係，記得訂就好，這樣訂訂退退很麻煩，就會知道本台的難處了，但記得訂就好」。
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