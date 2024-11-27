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12強賽／超狂雙殺奪金！中華隊「冠軍球」去哪了？棒協證實：在他手裡

聯合新聞網／ 綜合報導
朱育賢接殺，並且自踩壘包，完成了最後的再見雙殺，幫助台灣拿下冠軍。 法新社
朱育賢接殺，並且自踩壘包，完成了最後的再見雙殺，幫助台灣拿下冠軍。 法新社

世界12強棒球賽，中華隊以4:0擊敗日本隊，打斷了日本27連勝的紀錄，是台灣史上首座成棒層級的棒球世界冠軍，讓國人感動又振奮。9局下半朱育賢的再見雙殺，不少人直呼「超狂」，也好奇「冠軍球」去哪了，如今棒協員工證實，在中華棒協理事長辜仲諒手裡。

回顧12強冠軍戰中華隊對上日本隊，9局上由林凱威上場關門，1人出局，打者輪到了日本隊的栗原陵矢，結果他打出了一顆往一壘去的平飛球，直接遭到朱育賢接殺，並且自踩壘包，完成了最後的再見雙殺，幫助台灣拿下冠軍，歷史性的一刻就此產生。

至於這顆寶貴的冠軍球，在畫面中可以看到，朱育賢最後走到場邊，把球交給了總教練曾豪駒，而後來曾豪駒也把球轉交給了辜仲諒，棒協的內部人員也有在社群平台threads上曬出這顆球的照片，表示球目前在辜仲諒這，他目前負責代管，貼文吸引了1.2萬人朝聖按讚。

由 @isabellathatgirll 發佈
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不少球迷也紛紛留言，「這顆在台灣價值應該比大谷翔平那顆還要更珍貴」、「這顆更應該拿出來展覽吧！」、「有沒有一種可能這顆球後面會進棒球名人堂」、「希望可以展示，想朝聖」、「好想摸摸看這顆終結日本27連勝紀錄的球」、「這顆含金量的重量，可以代替101的阻尼球」。

中華隊拿下12強冠軍，不放棄的拚勁讓國人非常感動。聯合報系資料照／特派記者許正宏攝影
中華隊拿下12強冠軍，不放棄的拚勁讓國人非常感動。聯合報系資料照／特派記者許正宏攝影

世界冠軍 世界棒球12強 中華隊 曾豪駒 朱育賢 辜仲諒

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