12強賽／花了100多年時間 台灣終於捧起了一座屬於自己的世界冠軍

「過去了，過去了，這是新的開始。」

1931年 在甲子園球場滿場的觀眾面前，一路帶領來自臺灣的嘉義農林過關斬將殺入決賽的王牌投手吳明捷，在最後的決賽中倒了下來，以4:0的比數敗給了中京商業。 1992年 在巴塞隆納奧運的賽場上，棒球項目列為奧運正式比賽項目的第一屆賽事，強投郭李健夫一夫當關，幫助臺灣在四強賽以5:2擊敗日本，但卻在金牌戰被古巴閃電以11:1擊潰。 2013年 經典賽首次晉級八強的中華隊在複賽首戰對決日本，王建民6局無失分、周思齊棒打田中將大，讓東京巨蛋幾乎成為鴉雀無聲的圖書館，但是中華隊終結者陳鴻文一顆未獲主審青睞的外角直球成為一代人心中永遠的遺憾，之後發生的事情，大家都知道了... 2015年 在第一屆世界棒球12強的賽場上，是大師兄林智勝一個人的武林，5場預賽一個人就扛了4支全壘打獨居大會全壘打王，但中華隊晉級八強的最後希望卻隨著一顆飛出洲際球場的飛球而告終。 2019年 相隔四年的12強，中華隊一路挺進複賽，複賽中陳俊秀在千葉球場的一發三分砲將世仇韓國斬落馬上，卻在下一場比賽輸給了美國隊明日之星B.Rooker一支飛越東蛋高牆的全壘打而無緣獎牌戰。 2023年 經典賽首戰意外落敗之後，中華隊痛定思痛，開始發揮應有的實力，並在張育成石破天驚的兩發全壘打助威下，接連板倒了大聯盟球星雲集的義大利與荷蘭隊，與經典賽四強彷彿近在咫尺，但在半日之後的古巴之戰，棒球之神卻再次忘了對臺灣微笑...

一次次的功虧一簣、一次次的雖敗猶榮，臺灣棒球好像總是差了臨門一腳，中華隊就彷彿悲劇英雄一樣，結局總是讓人為之揪心，也成為球迷們揮之不去的PTSD。

但是這一次，棒球之神終於對臺灣露出了笑容。

2024年11月24日，在東京巨蛋滿場的日本球迷面前，新一代的臺灣英雄做到了！

「中華隊贏了！臺灣冠軍！」

在這場王牌與王牌之間的最終決戰，中華隊靠著全隊將士用命，以及隊長陳傑憲的驚天一擊，以4:0的比數完封強敵日本，中斷了日本隊在國際賽場上不可思議的27連勝。同時，他們捧起了臺灣棒球史上首座一級國際賽的冠軍金盃，成為第3屆世界12強棒球賽的世界冠軍。

在這個注定載入史冊的夜晚，他們成為了臺灣的全民英雄。

這支一開始沒人看好的中華隊，成為了日本媒體口中「歷代最強」中華隊，從第一場比賽對韓國的滿貫砲開始，彷彿就預告了中華隊在這屆賽會的不凡之路。

一路力克韓國、多明尼加、澳洲、古巴、美國等世界列強，就像是熱血動漫的劇情一樣，最後擋在面前的，只剩下宛如高牆一般存在的王者日本，而在這場宛如夢幻般的頂上對決，中華隊贏了，贏的不帶一絲僥倖。

小熊隊花了108年奪下了世界大賽冠軍，從日治時代接觸棒球到今天，臺灣人也花了100多年的時間，終於捧起了一面屬於自己的世界冠軍。

這一面金牌，實至名歸。

世界棒球12強冠軍賽後，面對記者的訪問是否會回想到2013年的未竟之業，王建民是這麼回答：

「過去了，過去了，這是新的開始。」

這是屬於臺灣棒球的新時代，我們將繼續前進，無所畏懼。

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