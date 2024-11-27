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廣角鏡／賴清德、林昱珉 10年前的一掌之緣

聯合報／ 侯俐安
記者黃仲裕／攝影
記者黃仲裕／攝影

賴清德總統昨接見中華隊球員時點名投手林昱珉：「不知道你還記不記得，十年前你打U12時，我當台南市長，有歡迎過你，替你加油，我待會會送你照片。」台下林昱珉則頻點頭，賴總統還對林昱珉說，「我希望你能像王建民一樣，在美國大聯盟站穩腳步；但有一點不要跟他學，不要受傷。

林昱珉二○一五年擔任U12國手出戰巴西時一臉稚嫩，比賽結束後回到休息區與時任台南市長賴清德擊掌，記者當時拍下兩人擊掌畫面。

世界棒球12強 林昱珉 王建民

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