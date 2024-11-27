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12強賽／卓揆設宴 喊愛心超出「傑憲」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
世界12強棒球奪冠的中華隊凱旋歸國，行政院長卓榮泰昨天中午宴請包括球員、教練以及後勤、應援團等，恭喜中華英雄奪下佳績。記者林俊良／攝影
世界12強棒球奪冠的中華隊凱旋歸國，行政院長卓榮泰昨天中午宴請包括球員、教練以及後勤、應援團等，恭喜中華英雄奪下佳績。記者林俊良／攝影

中華隊在世界棒球十二強賽奪冠，行政院長卓榮泰昨天中午設宴慰勞；他搭上熱潮親贈「道謝表」，笑稱不用道歉了，「我們愛棒球的心超出了『傑憲』（界線）」，並稱願將賽事過程拍成電影，傳頌更多「台灣尚勇」。隊長陳傑憲則送上全隊簽名球衣作為回禮。

午宴前，代表隊成員身著「TAIWAN」帽Ｔ進場，奪下賽會ＭＶＰ的陳傑憲受到媒體關注；面對攝影機及相機閃光燈閃不停，他笑說「好像在走紅毯」。接續抵達的卓榮泰逐一向應援團、情蒐人員、教練團致意，稱讚他們是最棒的。

卓榮泰說，選手每次撲壘、接球或擊出全壘打，國人的心都跟著跳動，台灣隊的表現讓國人在體育發展過程中有了更多要求，政府要做的不單是成立「運動部」，還要組成更好的後勤部隊，讓選手再次為國締造榮譽；選手出發時走向十二強，回來則擁有世界第一的頭銜，是國人最好的禮物。

卓榮泰大讚幕後情蒐高手，使選手在場上有更好表現，並稱讚教練團精準調兵遣將，牛棚教練王建民讓對手目瞪口呆，總教練曾豪駒穩定軍心。他並關心受傷的潘傑楷林家正及被「球吻」的陳傑憲和江坤宇

談及比賽最讓人感動的三件事，卓榮泰說，日本恭喜教練團成員高志綱，彼此尊重、展現運動精神；曾豪駒婉拒噴香檳，展現對地主的高度尊重，「一天內拿到兩次世界第一」；球迷衝東京巨蛋為選手加油，展現對國家榮譽的追求，「不管我們叫中華隊或台灣隊，我們都是世界的冠軍隊，我們都是最棒的國家隊」。

由於中華隊賽前不被看好，一路過關斬將時也有諸多球迷送上「道歉表」，卓榮泰也搭熱潮拿出「道謝表」，細說不用道歉了。

世界棒球12強 卓榮泰 曾豪駒 林家正 江坤宇 潘傑楷 王建民 陳傑憲 高志綱

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