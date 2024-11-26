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12強賽／中華隊凱旋「黃巾賊之亂」 網友爆采盟慣犯巴黎奧運就搶合照

幕後／接見中華隊大談棒球經！資深球迷賴清德向「他」請教投滑球

12強賽／中華隊凱旋「黃巾賊之亂」 網友爆采盟慣犯巴黎奧運就在蹭

聯合新聞網／ 綜合報導
在世界12強棒球賽奪冠的中華隊25日晚間搭機返台，但采盟免稅店被指控「搶C位蹭合照」，引發網友砲轟是「黃巾之亂」，采盟免稅店董事長古素琴（前排右四）今天鞠躬致歉，表示將主動聯繫表達歉意。記者季相儒／攝影
在世界12強棒球賽奪冠的中華隊25日晚間搭機返台，但采盟免稅店被指控「搶C位蹭合照」，引發網友砲轟是「黃巾之亂」，采盟免稅店董事長古素琴（前排右四）今天鞠躬致歉，表示將主動聯繫表達歉意。記者季相儒／攝影

中華隊世界棒球12強賽冠軍戰擊敗日本，不僅中斷對手國際賽27連勝神話，也奪下我國在12強賽首座冠軍金盃。不料，25日中華隊凱旋接機場面十分混亂，除了發生推擠衝突，采盟免稅店人員更衝入場中搶C位合照，遭網友痛批「黃巾賊之亂」，甚至有人指出采盟早已是「蹭選手」慣犯，怒轟「噁心！上次奧運回來就這樣了」。

25日晚間，中華隊凱旋歸國，但桃園機場的接機動線不佳引發許多民眾推擠，甚至連中華隊隊長陳傑憲都屢次用手護住妻兒，大喊「不好意思，先讓我老婆跟小孩先走」。除了場面混亂外，當晚還發生「黃巾賊之亂」，只見一群身穿黃衣的采盟免稅店員工亂入搶佔C位合照，瞬間讓總教練曾豪駒、牛棚教練王建民被擠到後面淪為配角。

不過，有網友表示「采盟蹭選手」的舉動並非第一次，原PO指出早在中華隊出征東京12強複賽時，采盟便派人在機場免稅店和選手合照宣傳。原PO質疑，采盟既沒有贊助12強賽事，也不是中華隊的贊助商，「是誰給你們勇氣這樣蹭球員的？」

有鄉民在推文回覆，指出采盟並不是在這次12強賽事才開始蹭選手，「不只是棒球，上次奧運選手每次回國，每次必這樣搞」、「噁心！上次奧運回來就這樣了」。

「黃巾賊之亂」炎上後，許多網友紛紛揚言抵制，對此采盟免稅店董事長古素琴出面鞠躬道歉，表示這次接機活動中，沒有妥善安排，導致球員及教練團受到干擾，也對現場秩序及服務品質造成負面影響，向所有關注此事的社會大眾致上最誠摯歉意。

世界棒球12強 中華隊 巴黎奧運 曾豪駒 王建民 陳傑憲

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