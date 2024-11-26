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12強賽／中華隊奪冠 花蓮加碼70萬元獎金給這兩位選手

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中華隊棒球選手黃恩賜老家在花蓮瑞穗鄉，鄉公所今天到黃家貼紅榜祝賀。圖／瑞穗鄉公所提供
中華隊棒球選手黃恩賜老家在花蓮瑞穗鄉，鄉公所今天到黃家貼紅榜祝賀。圖／瑞穗鄉公所提供

2024年世界棒球12強賽，中華隊擊敗日本隊勇奪冠軍，其中選手黃恩賜、張奕、林凱威、林立為花蓮人，曾頌恩則曾在花蓮求學過。目前僅黃恩賜、張奕分別設籍在花蓮瑞穗鄉與萬榮鄉，將頒發每人70萬元獎金。兩鄉長昨天跟今天也前往兩家貼紅榜祝賀，家人們也與有榮焉。

縣府今天表示，中華隊選手黃恩賜、張奕2位選手設籍在花蓮，黃恩賜來自瑞穗鄉，參加過富源國小少棒隊、瑞穗國中青少棒隊，是玉里高中棒球班首屆校友。張奕老家在萬榮鄉，國中畢業後就赴日留學。

選手林凱威、林立分別來自於豐濱鄉與光復鄉，不過小時候都離開花蓮求學；曾頌恩高三時離開台北到玉里高中就讀。

縣府指出，中華隊選手們在比賽中展現過人的技術與堅韌意志，為台灣守住關鍵勝利，肯定設籍在花蓮的選手，將特別頒發每人獎金70萬元，感謝傑出選手為國爭光。

萬榮鄉公所、瑞穗鄉公所分別到張奕及黃恩賜家中張貼紅榜。張爸爸提到，兒子不斷撐過難關，在小學3年級接觸棒球，已打球20多年，在日本職棒期間曾被酸民不看好，認為球技實力不如他的表哥陽岱鋼，後來又被日職下放二軍，身為父親心裡很難過。

張爸爸慶幸兒子挺過低潮期，為每次賽事做好萬全準備，相信這都是他的人生經驗，期許張奕未來繼續努力。

黃媽媽則說，黃恩賜自幼跟著家人務農，就學期間熱愛棒球，雖然學習過程遇到挫敗，但在父母的鼓勵及支持下如今獲得殊榮，感到與有榮焉。

中華隊棒球選手黃恩賜老家在花蓮瑞穗鄉，鄉公所今天到黃家貼紅榜祝賀。圖／瑞穗鄉公所提供
中華隊棒球選手黃恩賜老家在花蓮瑞穗鄉，鄉公所今天到黃家貼紅榜祝賀。圖／瑞穗鄉公所提供

世界棒球12強

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