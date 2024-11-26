12強賽／台北大巨蛋迎台灣英雄 球迷提前請假、換球衣再接小孩一起來

北市府今於大巨蛋舉辦「世界12強棒球賽英雄見面會」，邀請中華隊味全龍國手林凱威、陳冠偉、吉力吉撈·鞏冠、張政禹、李凱威、教練張建銘及訓練員與防護員許周博、李東霖到場，現場聚集近500名球迷到場，一賭偶像風采，球員出場時球迷更尖叫連連，場面相當熱絡。

資深龍迷杜先生分享，下午看到新聞才得知這個訊息，當時甚至還在開會，但為了看到自己最喜歡的偶像吉力吉撈·鞏冠，開完會特地請假一個小時，開半小時車先把同樣喜歡棒球兒子接下課，回家換球衣才趕來，對於這次中華隊表現也感到相當興奮，看到最後日本被雙殺，在家裡興奮叫起來。

就讀師大附中黃同學分享，補習特地請假來希望能看到自己偶像張政禹，一下課就從學校搭捷運趕來，自己先前在大巨蛋也有進來看比賽，為中華隊國手加油，對於這次比賽中華隊表現，「只能用爽來形容」，希望能將好手感繼續延續到經典賽。

市長蔣萬安代表市府致贈中華英雄獎金、育兒場地預約卡，以及台北捷運兩年免費等福利，味全龍也回贈蔣中華英雄簽名板，蔣在感謝，球員在場上奮戰，以及幕後英雄防護員、訓練員的付出，給予選手最強的後盾，加上球迷奮力應援，台灣隊才能拿到冠軍。

今天活動約19時舉行，不過因總統府下午舉辦遊行，時間延遲10分鐘。今天仍有許多球迷今天也特地到場，現場聚集近500人，更有爸媽趕下班帶著小孩趕來一睹偶像風采，還有球迷下午就來排隊卡位，希望能夠近距離觀看球員。

北市府為感謝台灣英雄們，現場頒發給每位球員70萬元獎金、教練30萬元獎金、訓練員及防護員10萬元獎金，另也贈與2年免費搭乘雙北捷運、北市親子館終身VIP、2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡等榮耀。

12強棒球賽冠軍選手們晚間現身台北大巨蛋，與球迷見面，球員張政禹秀出此次上壘時比出的三角形手勢，表示All in。記者曾原信／攝影 12強棒球賽冠軍選手們晚間現身台北大巨蛋，與球迷見面，球員吉力吉撈．鞏冠將胸前「TAIWAN」用手強調秀出，彷彿隊長陳傑憲跑壘時的動作。記者曾原信／攝影 12強棒球賽冠軍選手們晚間現身台北大巨蛋，與球迷見面，圖為味全龍隊啦啦隊「小龍女」開場表演。記者曾原信／攝影

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