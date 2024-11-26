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幕後／接見中華隊大談棒球經！資深球迷賴清德向「他」請教投滑球

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12強賽／新北辦英雄見面會 莊敬高職投手盼「能跟林昱珉一樣厲害」

聯合報／ 記者江婉儀劉懿萱李成蔭／新北即時報導
就讀莊敬高職三年級，擔任投手的簡漢威表示，他從國中開始接受正規訓練，現在以台北市立大學為目標，想考取棒球相關科系，未來以當國手為目標，爭取進入相關培訓計畫。記者江婉儀／攝影
就讀莊敬高職三年級，擔任投手的簡漢威表示，他從國中開始接受正規訓練，現在以台北市立大學為目標，想考取棒球相關科系，未來以當國手為目標，爭取進入相關培訓計畫。記者江婉儀／攝影

新北市體育局今晚在市民廣場舉辦「世界12強棒球賽－台灣英雄見面會」，活動後半段由球員及教練分享比賽心得，讓粉絲們了解當下心情。另外，有棒球隊員表示，自己就是投手，想以先發投手林昱珉為目標，先考上大學相關科系，爭取進入培訓計畫。

活動先由市長侯友宜與球員、教練互動，互贈紀念品，接著由「熱血主播」之稱的徐展元主持，讓球員教練依序分享本次賽事的記憶點，並有QA問答，答對民眾可以上台與球員教練們一起合影留念，台下粉絲熱情拿各種應援物大喊，希望能被自己喜歡的球員點名回答問題。

徐展元先問高國輝，對於這次晉升教練層級有什麼心得，高國輝表示，當教練要觀察所有選手，專注力無時無刻在球場上，尤其進攻的時候，他跟蔡哥的精神壓力很大，也回徐展元「你不用再哭說好想贏韓國了」，現場粉絲情緒嗨翻，大聲向台上喊爽贏韓國。徐展元笑說，11年前林昱珉財10歲，現在是「好爽贏韓國，還贏日本了」

高志綱表示，謝謝選手這次比賽中，真的表現可圈可點，拚盡百分之一千的力量，眼神沒有畏懼、害怕，他也提到，林昱珉最後一場的眼神，很像會射雷射光。而戴培峰這次打出全壘打，戴培峰說，看投手很積極在好球帶，就照著設定的位子積極進攻，有好的結果很開心。

徐展元接著問，江國豪這次投出很多三振，沒有像林昱珉的球速有150，很疑惑「你球速只有140多，怎麼投出這麼多三振」，江國峰說，可能對手對自己不了解，自己也想辦法要幫球隊多增加出擊數，放在不好攻擊的位子，三振就會慢慢浮現。

另外，今天體育局也邀請中港國小、立林國小及莊敬高職棒球隊球員們來與中華隊球員見面，就讀莊敬高職三年級，擔任投手的簡漢威表示，他從國中開始接受正規訓練，現在以台北市立大學為目標，想考取棒球相關科系，未來以當國手為目標，爭取進入相關培訓計畫。

簡漢威說，能看到中華隊球員們非常開心，因為自己是投手，所以也想以林昱珉為目標，他這次非常好，希望自己也能跟林昱珉一樣。

台下粉絲熱情拿各種應援物大喊，希望能被自己喜歡的球員點名回答問題。記者江婉儀／攝影
台下粉絲熱情拿各種應援物大喊，希望能被自己喜歡的球員點名回答問題。記者江婉儀／攝影
新北市體育局今晚在市民廣場舉辦「世界12強棒球賽－台灣英雄見面會」，活動後半段由球員及教練分享比賽心得，讓粉絲們了解當下心情。記者江婉儀／攝影
新北市體育局今晚在市民廣場舉辦「世界12強棒球賽－台灣英雄見面會」，活動後半段由球員及教練分享比賽心得，讓粉絲們了解當下心情。記者江婉儀／攝影
新北市體育局今晚在市民廣場舉辦「世界12強棒球賽－台灣英雄見面會」。記者江婉儀／攝影
新北市體育局今晚在市民廣場舉辦「世界12強棒球賽－台灣英雄見面會」。記者江婉儀／攝影
今天體育局也邀請中港國小、立林國小及莊敬高職棒球隊球員們來與中華隊球員見面。記者江婉儀／攝影
今天體育局也邀請中港國小、立林國小及莊敬高職棒球隊球員們來與中華隊球員見面。記者江婉儀／攝影

世界棒球12強 林昱珉 高志綱

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