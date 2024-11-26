12強賽／新北擠滿1.5萬人一睹風采 有球迷請假趕場就為看林昱珉

2024世界12強棒球賽中華隊奪冠，舉國歡騰。新北市體育局今晚辦英雄見面會，市民廣場擠滿1.5萬位球迷，不少人身穿球衣、帶毛巾、球帽，還有人高舉「道歉表」，在潘傑楷一出場高喊對不起；有上班族說，今上完早班沒休息，趕去遊行再到新北，也有不少高中生下課就趕來佔位，就為一睹選手風采。

新北市府今辦中華隊英雄見面會，市長侯友宜說，謝謝台灣英雄為國爭光，他對這些棒球英雄只有感動、感謝。團隊由王牌投手林昱珉致贈12強紀念簽名球衣給侯友宜，侯則贈送每一人世壯運吉祥物壯寶。見面會現場擠滿1.5萬人，就為一睹選手風采。

簡姓球迷說，他今天特別身穿世界棒球12強賽第一屆球衣，因為從第一屆看到球賽，每次都是雖敗猶榮，今年終於奪冠，第一時間開心到跳起來，為一睹選手風采，下午去總統府看遊行，晚上再到新北。另一位上班族則說，今下午請假趕到新北，就為了看林昱珉，他還特別秀出球衣展示。

手抱孩子的李姓媽媽則說，沒想到今年中華隊成績這麼好，在這次球員中非常喜歡陳傑憲，決定未來要支持統一獅。

體育局說，中華隊奪冠同慶即日起至12月1日新北市運動中心體適能、游泳免費；喜歡棒球的民眾，11月28日至12月2日汐止運動中心限量免費投打，11月28日至12月3日泰山體育園區限量球員密技養成體驗，登記即日起至11月27日中午12時止；此外，2025富邦悍將新球季首場賽事限量免費入場。 新北市體育局今晚辦中華隊英雄見面會，不少人身穿球衣、帶毛巾、球帽及手舉牌。記者劉懿萱／攝影 新北市體育局今晚辦中華隊英雄見面會。記者劉懿萱／攝影 新北市體育局今晚辦中華隊英雄見面會，不少人身穿球衣、帶毛巾、球帽及手舉牌。記者劉懿萱／攝影 新北市體育局今晚辦中華隊英雄見面會，市民廣場擠滿1.5萬位球迷，不少人身穿球衣、帶毛巾、球帽，還有人高舉「道歉表」。記者劉懿萱／攝影 王牌投手林昱珉代表團隊致贈12強紀念簽名球衣給新北市長侯友宜。記者劉懿萱／攝影

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