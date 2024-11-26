快訊

12強／擊掌畫面曝！林昱珉10年前模樣稚嫩 和時任台南市長賴清德「一掌之緣」

21歲也知道「好想贏南韓」梗！林昱珉曝奪冠心情：雙殺時還沒反應過來

中華隊奪冠！「12強賽紀念悠遊卡」3大平台開賣資訊一次看 陳傑憲、林家正帥躍卡面

12強賽／潘傑楷新北見面會「被道歉」 現場齊唱專屬應援曲

聯合報／ 記者李成蔭江婉儀劉懿萱／新北即時報導
12強棒球賽冠軍賽中，擊球後撲一壘受傷的球員潘傑楷令人心疼，也積累更多粉絲。記者李成蔭／攝影
12強棒球賽冠軍賽中，擊球後撲一壘受傷的球員潘傑楷令人心疼，也積累更多粉絲。記者李成蔭／攝影

12強棒球賽冠軍賽中，擊球後撲一壘受傷的球員潘傑楷令人心疼，也積累更多粉絲，新北今舉辦台灣英雄見面會時，有球迷大喊「對不起」，他也笑回「沒關係」。主持人介紹時，現場也哼起潘的應援曲，氣氛嗨到最高點；潘也說，「你們支持鼓勵是我往前的動力」，他會持續精進自身球技。

中華隊於世界12強棒球賽獲世界冠軍，冠軍棒球選手今晚將在新北市市民廣場英雄見面會，教練及選手齊聚與民眾分享比賽心得，不少球迷早早就到現場，球員陸續出場時，氣氛更是嗨到最高點。潘傑楷出場時，有球迷大喊「對不起」，他也笑回「沒關係」。

主持人徐展元介紹，潘傑楷是新北穀保家商畢業，在12強棒球賽對上美國隊時打出全壘打，還聽說潘傑楷的應援曲在東京巨蛋變成洗腦歌，大家會哼嗎？現場立即哼唱起「安打轟吧 潘傑楷 喔喔喔 喔喔喔喔 喔喔喔喔喔喔喔」，球迷非常興奮。

徐展元指出，潘傑凱最令人感動的是，高國輝、高志綱在業餘就非常出名，而潘是在2016年第五輪第17順位才被選進，前面在一二軍載浮載沉，甚至那段時間感覺看不到光，就快要放棄了，好在潘堅持，今年表現也非常好，出任國手，一路到現在，這給人「英雄不怕出身低」的啟示。

潘傑楷表示，首先感謝在場球迷，「你們支持鼓勵是我往前的動力」現場也熱烈歡呼，自己往後日子會持續精進自己的球技，不會辜負大家的期望。問答互動環節時，他也點名手拿著道歉表的球迷回答，球迷也立刻答出潘在對上美國隊時打出了全壘打的戰績。

12強棒球賽冠軍賽中，擊球後撲一壘受傷的球員潘傑楷令人心疼，也積累更多粉絲。記者李成蔭／攝影
12強棒球賽冠軍賽中，擊球後撲一壘受傷的球員潘傑楷令人心疼，也積累更多粉絲。記者李成蔭／攝影
12強棒球賽冠軍賽中，擊球後撲一壘受傷的球員潘傑楷令人心疼，也積累更多粉絲。記者李成蔭／攝影
12強棒球賽冠軍賽中，擊球後撲一壘受傷的球員潘傑楷令人心疼，也積累更多粉絲。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，新北市府大樓打上「Team Taiwan」字樣。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，新北市府大樓打上「Team Taiwan」字樣。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，大量球迷早早到場。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，大量球迷早早到場。記者李成蔭／攝影

世界棒球12強 潘傑楷

延伸閱讀

12強賽／冠軍隊3球員戶籍已遷出 台東縣府無依據核發獎金

潘傑楷老婆發聲「向曹佑寧道歉」 澄清KANO男主角真相

12強賽／家正婦心疼中…林家正、潘傑楷赴新光醫院就醫傷勢曝

5年前節目上同框「陳傑憲和潘傑楷」 愷樂驚憶：有沒有對世界冠軍失禮？

相關新聞

12強賽／曾自覺很渺小 陳傑憲哽咽沒想過奪冠：往後可以抬頭挺胸

世界棒球12強賽冠軍中華隊成員在今天前往總統府由總統賴清德與副總統蕭美琴接見，而本屆賽事表現亮眼的隊長陳傑憲也代表團隊與...

12強賽／開心接見棒球英雄 賴清德稱像剛結婚、娶媳婦

世界12強棒球賽冠軍中華隊在今天傍晚的「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行後，前往總統府由總統賴清德、副總統蕭美琴接見，賴清德在...

12強賽／日本隊教練稱情蒐有做足 但台灣投手「無視打者弱點」

日本武士隊在世界12強棒球賽冠軍戰以0：4遭中華隊完封，中斷國際賽27連勝紀錄。日本隊首席教練金子誠受訪時提到，情蒐有做足，且預測到台灣投手調度，但打線仍被壓制。 據日媒《Number Web》

12強賽／體育署砸2900萬元做情蒐 台灣隊長陳傑憲都說讚

世界12強棒球賽台灣帶回冠軍，除了球員、教練團出色的表現外，今年情蒐也發揮很大的作用。體育署長鄭世忠透露今年情蒐共花了2...

12強賽／日媒揭露陳傑憲與小園海斗好交情 源自同搭包機

台灣隊長陳傑憲在世界12強棒球賽冠軍戰的「台日大戰」前，特地跟日本隊內野手小園海斗交換球棒，日媒好奇詢問本人發現，原來是...

12強賽／台北大巨蛋迎台灣英雄 球迷提前請假、換球衣再接小孩一起來

北市府今於大巨蛋舉辦「世界12強棒球賽英雄見面會」，邀請中華隊味全龍國手林凱威、陳冠偉、吉力吉撈·鞏冠、張政禹、李凱威、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。