12強賽／潘傑楷新北見面會「被道歉」 現場齊唱專屬應援曲

12強棒球賽冠軍賽中，擊球後撲一壘受傷的球員潘傑楷令人心疼，也積累更多粉絲，新北今舉辦台灣英雄見面會時，有球迷大喊「對不起」，他也笑回「沒關係」。主持人介紹時，現場也哼起潘的應援曲，氣氛嗨到最高點；潘也說，「你們支持鼓勵是我往前的動力」，他會持續精進自身球技。

中華隊於世界12強棒球賽獲世界冠軍，冠軍棒球選手今晚將在新北市市民廣場英雄見面會，教練及選手齊聚與民眾分享比賽心得，不少球迷早早就到現場，球員陸續出場時，氣氛更是嗨到最高點。潘傑楷出場時，有球迷大喊「對不起」，他也笑回「沒關係」。

主持人徐展元介紹，潘傑楷是新北穀保家商畢業，在12強棒球賽對上美國隊時打出全壘打，還聽說潘傑楷的應援曲在東京巨蛋變成洗腦歌，大家會哼嗎？現場立即哼唱起「安打轟吧 潘傑楷 喔喔喔 喔喔喔喔 喔喔喔喔喔喔喔」，球迷非常興奮。

徐展元指出，潘傑凱最令人感動的是，高國輝、高志綱在業餘就非常出名，而潘是在2016年第五輪第17順位才被選進，前面在一二軍載浮載沉，甚至那段時間感覺看不到光，就快要放棄了，好在潘堅持，今年表現也非常好，出任國手，一路到現在，這給人「英雄不怕出身低」的啟示。

潘傑楷表示，首先感謝在場球迷，「你們支持鼓勵是我往前的動力」現場也熱烈歡呼，自己往後日子會持續精進自己的球技，不會辜負大家的期望。問答互動環節時，他也點名手拿著道歉表的球迷回答，球迷也立刻答出潘在對上美國隊時打出了全壘打的戰績。 12強棒球賽冠軍賽中，擊球後撲一壘受傷的球員潘傑楷令人心疼，也積累更多粉絲。記者李成蔭／攝影 12強棒球賽冠軍賽中，擊球後撲一壘受傷的球員潘傑楷令人心疼，也積累更多粉絲。記者李成蔭／攝影 新北今舉辦台灣英雄見面會，新北市府大樓打上「Team Taiwan」字樣。記者李成蔭／攝影 新北今舉辦台灣英雄見面會，大量球迷早早到場。記者李成蔭／攝影

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