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12強／擊掌畫面曝！林昱珉10年前模樣稚嫩 和時任台南市長賴清德「一掌之緣」

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12強賽／林昱珉10年前可愛模樣曝光 與賴清德有一掌之緣

攝影中心／ 記者黃仲裕／台南即時報導
10年前時任台南市長賴清德（左）與當時U12中華隊先發投手林昱珉（右）擊掌。（資料照，記者黃仲裕／攝影）
10年前時任台南市長賴清德（左）與當時U12中華隊先發投手林昱珉（右）擊掌。（資料照，記者黃仲裕／攝影）

世界棒球12強賽，台灣好手林昱珉在台日冠軍戰無失分，表現令國人驕傲，總統賴清德今天接見林昱珉特別提到時任台南市長曾為他加油，記者10年前就拍下總統與林昱珉擊掌畫面，如今10年後，1人成為國家元首，1人則成國家隊王牌投手。

林昱珉2015年擔任U12國手出戰巴西時，一臉稚嫩，在比賽結束後，回到休息區時與時代台南市長賴清德擊掌，林昱珉從U12打到世界棒球12強，成為國家隊王牌投手，而賴清德更是現任國家元首，兩人當時一掌之緣，十年後也分別走到了各自領域的最頂峰。

網友翻出當年的資料後表示，當年的小玉米好可愛，也有人戲稱林昱珉是玉米筍，也有人說根本是熱血與承諾的運動番， 另外也有網友說，台南2025年要啟動使用的亞太棒球場，就是賴清德當台南市長時提案通過，開始興建的，他已經為棒球耕耘十幾年。

林昱珉當年出戰巴西，表現優異，攻守兩端都有好表現，主投1局，被擊出3安、送出1保送、1三振、失2分；打擊部分，兩打數一支2壘安打，帶有2分打點，終場中華隊以28比2擊敗巴西隊。10年後更加進化，讓日本全職業明星隊4局無法從他手上攻下分數，而這樣的好表現，也讓國人為他喝采。

U12中華隊先發投手林昱珉對決巴西，表現優異。（資料照，記者黃仲裕／攝影）
U12中華隊先發投手林昱珉對決巴西，表現優異。（資料照，記者黃仲裕／攝影）
林昱珉十年前可愛模樣，被網友戲稱為玉米筍。（資料照，記者黃仲裕／攝影）
林昱珉十年前可愛模樣，被網友戲稱為玉米筍。（資料照，記者黃仲裕／攝影）

世界棒球12強

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