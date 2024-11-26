12強賽／賽前入選受質疑 張政禹：相信自己

台北市府今天晚間在大巨蛋舉辦世界棒球12強英雄見面會。提問階段，主持人也詢問張政禹起初被質疑入選，到現在打到世界冠軍心境，張政禹說，就是相信自己，在場任何人都要相信自己能做到。

主持人問張政禹在東京巨蛋時，關鍵對美國隊打出安打。張政禹笑回，其實那時候已經沒有壓力，當時目標是打到東京巨蛋，「就是三顆拚一顆，就被我拚到，很幸運那個機會被我掌握到，感謝教練團讓我下場，為台灣人盡一份心力。」

張政禹也說今天下午的英雄遊行，這次是集結所有的球迷，不過他笑說，希望明年也能看到味全龍把台北市塞滿的畫面。陳冠偉也說，成長就是不斷訓練，學習新的東西；主持人也問說指叉球受到討論，他笑說，因為丟的球種比較少吧！只能這幾種丟到最好，這兩個丟到最好。

此外，參與兩次12強賽事的防護員李東霖也說，其實這次所有防護員都是各隊首席，平常處理賽季狀況都共識一樣；這次不管在台灣或東京，球員氣氛都很好，包含教練團、後勤團隊也是，合作團隊意識強烈，「球員自主，工作很輕鬆，很感謝他們。」

訓練員許周博也說，明星賽開始就知道自己有可能會進去，選手訓練之前，把自己準備好，「丟每個好球、接每個球，讓球員上場比賽時盡情發揮。而在奪冠當下，他在牛棚，看到朱哥踩壘包後，就往前衝，也有泛淚。

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