12強賽／新北臺灣英雄見面會 球迷high翻天

新北市體育局晚上在新北市民廣場舉辦「2024世界12強棒球賽-臺灣英雄見面會」，英雄們王牌投手林昱珉、拆彈專家莊昕諺、為12強而生的男人張奕、萬能右腕江國豪、守護神吳俊偉、戴培峰、潘傑楷、岳東華、巨蛋王曾頌恩、最速男陳晨威，棒球情人高國輝、高志綱及穀保軍推手周宗志教練都來到見面會現場與球迷、市民分享比賽難忘時刻，並與新北市長侯友宜互贈紀念品。
球迷們高舉「Team Taiwan」、「Chinese Taipei最強CT中華」、中華隊的球衣等各式標語及岳東華、戴培峰、張奕、吳俊偉等球員的名字，高喊為心怡球員名字，為其為感到光榮，表達球迷自己對奪冠的熱切歡樂。
世界棒球12強賽冠軍中華隊成員在今天前往總統府由總統賴清德與副總統蕭美琴接見，而本屆賽事表現亮眼的隊長陳傑憲也代表團隊與...
世界12強棒球賽冠軍中華隊在今天傍晚的「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行後，前往總統府由總統賴清德、副總統蕭美琴接見，賴清德在...
日本武士隊在世界12強棒球賽冠軍戰以0：4遭中華隊完封，中斷國際賽27連勝紀錄。日本隊首席教練金子誠受訪時提到，情蒐有做足，且預測到台灣投手調度，但打線仍被壓制。
據日媒《Number Web》
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