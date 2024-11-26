12強賽／新北臺灣英雄見面會 球迷high翻天

新北市體育局晚上在新北市民廣場舉辦「2024世界12強棒球賽-臺灣英雄見面會」，英雄們王牌投手林昱珉、拆彈專家莊昕諺、為12強而生的男人張奕、萬能右腕江國豪、守護神吳俊偉、戴培峰、潘傑楷、岳東華、巨蛋王曾頌恩、最速男陳晨威，棒球情人高國輝、高志綱及穀保軍推手周宗志教練都來到見面會現場與球迷、市民分享比賽難忘時刻，並與新北市長侯友宜互贈紀念品。

球迷們高舉「Team Taiwan」、「Chinese Taipei最強CT中華」、中華隊的球衣等各式標語及岳東華、戴培峰、張奕、吳俊偉等球員的名字，高喊為心怡球員名字，為其為感到光榮，表達球迷自己對奪冠的熱切歡樂。 新北市體育局晚上在新北市民廣場舉辦「2024世界12強棒球賽-臺灣英雄見面會」，英雄們來到見面會現場與球迷、巿民分享比賽難忘時刻。記者黃義書／攝影 新北市體育局晚上在新北市民廣場舉辦「2024世界12強棒球賽-臺灣英雄見面會」，英雄們來到見面會現場與球迷、巿民分享比賽難忘時刻，並與新北巿長侯友宜互贈紀念品。記者黃義書／攝影 新北市體育局晚上在新北市民廣場舉辦「2024世界12強棒球賽-臺灣英雄見面會」，球迷們高舉「Team Taiwan」、「Chinese Taipei最強CT中華」各式標語。表達球迷自己對奪冠的熱切歡樂。記者黃義書／攝影

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