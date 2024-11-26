12強賽／英雄遊行 國軍出動心戰喊話作業車播應援曲
2024年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行今天下午舉行。國軍出動30多輛軍車支援，包括心戰喊話作業車沿路播放「台灣尚勇」應援曲，透過聲音讓民眾回味比賽期間的熱血時刻。
文總今天下午舉辦「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，遊行隊伍自凱道公園路口出發，行經襄陽路，轉進館前路「英雄谷」，現場施放勝利紙花向台灣英雄致敬，再左轉忠孝西路一段南側、左轉重慶南路一段，最後抵達總統府。
台灣隊球員、教練、後勤人員、應援團成員乘坐國軍輕型戰術輪車與中型戰術輪車，接受沿途民眾的歡呼與慶祝，心戰喊話作業車則是沿路播放「台灣尚勇」應援曲，透過聲音讓民眾回味比賽期間的熱血時刻。
國防部指出，配合總統府規劃慶祝活動，國防部支援專機迎返、遊行慶祝及總統賴清德接見等任務，「專機迎返」出動F-16V型戰鬥機4架次，「遊行慶祝」則出動憲兵指揮部快速反應連前導車1輛、快速反應連機車10輛、國軍心戰喊話作業車4輛、輕型戰術輪車6輛、中型戰術輪車11輛，「總統接見」則是三軍儀隊劍門禮賓勤務11人等。
國防部說，棒球國手為國爭光，振奮民眾士氣，國軍身為保衛國家安全的守護者，能夠躬逢此一盛事，深感無上榮耀，參演官兵均以歡欣鼓舞心情，共同為這次遊行活動而努力。
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