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12強／擊掌畫面曝！林昱珉10年前模樣稚嫩 和時任台南市長賴清德「一掌之緣」

21歲也知道「好想贏南韓」梗！林昱珉曝奪冠心情：雙殺時還沒反應過來

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影／21歲也知「好想贏韓國」梗 先發投手林昱珉分享奪冠心情

聯合報／ 記者李成蔭江婉儀劉懿萱／新北即時報導
新北今舉辦台灣英雄見面會，12強棒球賽冠軍戰先發投手林昱珉也於台上分享心情。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，12強棒球賽冠軍戰先發投手林昱珉也於台上分享心情。記者李成蔭／攝影

新北今舉辦台灣英雄見面會，12強棒球賽冠軍戰先發投手林昱珉也於台上分享心情，主持人詢問過往「好想贏韓國」，更不敢奢望贏日本，如今奪冠心情？林回，能參賽既開心又激動，其實大家都是覺得全力以赴、不留遺憾，最後雙殺時還沒反應過來，看到獎盃才知道真的世界冠軍。

中華隊於世界12強棒球賽獲世界冠軍，冠軍棒球選手今晚將在新北市市民廣場英雄見面會，將會有教練及選手齊聚與民眾分享比賽心得，不少球迷早早就到現場，球員陸續出場時，氣氛更是嗨到最高點。

新北耶誕城今「世界12強棒球賽－台灣英雄見面會」，由「熱血主播」之稱的徐展元主持，於球員教練分享及互動環節時，與球員高志綱聊到，自己十多年前說「好想贏韓國」，如今不只贏了韓國，更贏了日本。徐接著向另一頭才21歲的林昱珉笑稱，「這對你來說應該很遙遠」，不曉得當時對上韓國及日本是怎樣的心情。

林昱珉表示，因為自己在美國打球，很少時間能夠在台灣比賽，因此對於能參加12強比賽非常開心，尤其是穿上台灣的國家球衣，為台灣效力。當初教練團跟自己說參賽的時候，其實非常開心，而這也是第一次在成棒世界、台灣巨蛋裡面丟球，所以是非常開心也非常激動的。

徐展元認為，林昱珉知道自己實力，用開心的心情去比賽，不曉得知不知道「好想贏韓國？」當時都不敢奢望贏日本，不知道如今打敗日本的心情如何？林笑稱他知道，其實一開始還沒有反應過來，大家只想到既然到了冠亞軍賽，那就好好全力以赴，拚最後一次，也不敢奢望得到世界冠軍，就是秉持都是不要留遺憾的心情；其實最後成功拿到雙殺時，大家都還沒反應過來，是看到獎盃在場上，才認知到他們真的拿世界冠軍。

簡短訪問後，接著也進到問答互動環節，詢問林昱珉預賽時是對上哪一隊，現場粉絲瞬間快速舉起手來大聲歡呼，林並點名拿英文姓名球衣的粉絲，粉絲立即回答「韓國」，現場氣氛熱烈。

新北今舉辦台灣英雄見面會，大量球迷早早到場。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，大量球迷早早到場。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，新北市長侯友宜與球員合照。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，新北市長侯友宜與球員合照。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，新北市府大樓打上「Team Taiwan」字樣。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，新北市府大樓打上「Team Taiwan」字樣。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，市府也邀請新北小將一起參與。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，市府也邀請新北小將一起參與。記者李成蔭／攝影

世界棒球12強

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